"Мінус" 60 тонн нафти: супутник показав стан нафтобази "Албашнефть" після удару по НПЗ (фото)

5 лютого українські засоби ураження повністю випалили один з дев'яти великих резервуарів у Краснодарському краї РФ. Щоб дістати до цілі, їм довелось пролетіти 100 км над окупованою територією.

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Росіяни втратили 60 тонн нафти, яка зберігалась на нафтобазі компанії "Албашнефть" в Краснодарському краї Російської Федерації (РФ). Внаслідок атаки Збройних сил України (ЗСУ) на військові об'єкти РФ повністю вигорів один резервуар та пошкоджено сусідній. По наслідки атаки 5 лютого свідчать супутникові фото, які видання "Радио Свобода. Россия" опублікувало у Telegram-каналі.

У дописі розмішено два супутникових фото нафтобази компанії "Албашнефть", розташованих на північно-західних околицях села Новомінське Краснодарського краю РФ. Супутник зафіксував ситуацію до та після атаки засобів ураження ЗСУ, яка відбулась у ніч на 5 лютого. Вказано, що бачать два резервуари з пальним, пошкоджених внаслідок удару. Один резервуар, на 60 тонн нафти, ймовірно, постраждав більше. Другий, у якому зберігали таку ж кількість дизельного пального, — менше, написало видання.

На фото з супутника видно нафтобазу до атаки ЗСУ. Можна нарахувати сумарно 11 резервуарів різного розміру: дев'ять — більших зліва вгорі, два менших — справа внизу. На другому фото — ця ж місцевість, але після інциденту. Бачимо чорне провалля замість більшого резервуара. Сусідні — цілі, але нижній, як видно, ледь почорнів з одного боку. Видання не вказало, а на зображеннях не роздивитись, яка дата знімків.

Удар по РФ 5 лютого - нафтобаза "Албашнефть" до атаки ЗСУ Фото: Радио Свобода Удар по РФ 5 лютого - нафтобаза "Албашнефть" до після ЗСУ Фото: Радио Свобода

На карті бойових дій проєкту DeepState можна відшукати точку, до якої дістали засоби ураження ЗСУ. Точка — за майже 300 км від лінії фронту. Щоб засіб ураження дістався до нафтобази, дрон чи ракета мали пролетіти над місцевістю, окупованою росіянами, над Краснодарським краєм РФ, і ніякі засоби протиповітряної оборони їх не зупинили.

Удар по РФ 5 лютого - відстань до нафтобази в Новомінському на Кубані Фото: DeepState

Удар по РФ 5 лютого — деталі

Зазначимо, Фокус писав про наліт дронів на нафтобазу "Албашнефть" на Кубані, яка сталась в ніч на 5 лютого. Місцеве населення у соцмережах опублікувало кадри масштабної пожежі, яка почалась після удару. Крім того, на одному з записів у кадр потрапив літаючий об'єкт, який з силою вдарив по резервуару. При цьому губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що дрон поцілив по цистернах, в яких майже не було пального. З його слів, жодних серйозних наслідків начебто не було, хоч на подолання наслідків і викликали 55 пожежників.

Нагадуємо, Генштаб ЗСУ 6 лютого повідомив, що українські засоби ураження вдарили по полігону в Приморсько-Ахтарську, з якого щоночі ЗС РФ запускають "Шахеди" по Україні. Тим часом 8 лютого у Москві загорівся "Електрозавод", на території якого перебувало близько 50 осіб — дорослих та дітей.