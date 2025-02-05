Звідти запускають "шахеди": Приморсько-Ахтарськ в Росії під атакою БПЛА (відео)

В мережі припускають, що "приліт" міг бути в районі запуску "шахедів" чи складів із ворожими безпілотниками. Місцеві жителі поширюють відео задимлення над містом після обстрілу.

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Про атаку дронів на місто Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ, з якого росіяни запускають безпілотники типу "Shahed" по Україні, повідомив голова муніципального утворення Приморсько-Ахтарського муніципального округу Максим Бондаренко.

О 19:56 Максим Бондаренко написав, що в Приморсько-Ахтарську та сусідніх населених пунктах оголошено повітряну тривогу через загрозу удару БПЛА. О 20:20 він додав, що в місті працює ППО, і попросив жителів не підходити до вікон та зберігати спокій.

У Telegram-каналі Exilenova+ опублікували зняті містянами відео, на яких чутно звук польоту дрона та видно дим над будинками, а також показали на мапі район запуску "шахедів", куди ймовірно влучив український БПЛА.

"Попередньо уражений район запуску шахедів/склад", — написали автори каналу.

В мережі показали ймовірну ціль атаки українських дронів в Приморсько-Шахтарську Фото: Exilenova+

В Силах оборони України удар по Приморсько-Ахтарську на момент виходу матеріалу не коментували. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко о 21:22 опублікував повідомлення про "невідомі дрони на території РФ". Згодом він також опублікував відео місцевих жителів Приморсько-Ахтарська та зазначив, що з цього міста Росія постійно запускає "шахеди".

Нагадаємо, 5 лютого губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомляв про нічну атаку безпілотників. В соцмережах оприлюднили кадри пожежі на місцевій нафтобазі.

Вночі 3 лютого ударні БПЛА атакували Астраханську область РФ, зокрема місто Ахтубінськ, де розташований газопереробний завод. На підприємстві після обстрілу зайнялася пожежа.