Оттуда запускают "шахеды": Приморско-Ахтарск в России под атакой БПЛА (видео)

В сети предполагают, что "прилет" мог быть в районе запуска "шахедов" или складов с вражескими беспилотниками. Местные жители распространяют видео задымления над городом после обстрела.

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Об атаке дронов на город Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ, из которого россияне запускают беспилотники типа "Shahed" по Украине, сообщил глава муниципального образования Приморско-Ахтарского муниципального округа Максим Бондаренко.

В 19:56 Максим Бондаренко написал, что в Приморско-Ахтарске и соседних населенных пунктах объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара БПЛА. В 20:20 он добавил, что в городе работает ПВО, и попросил жителей не подходить к окнам и сохранять спокойствие.

В Telegram-канале Exilenova+ опубликовали снятые горожанами видео, на которых слышно звук полета дрона и видно дым над домами, а также показали на карте район запуска "шахедов", куда вероятно попал украинский БПЛА.

"Предварительно поражен район запуска шахедов/склад", — написали авторы канала.

В сети показали вероятную цель атаки украинских дронов в Приморско-Шахтарске Фото: Exilenova+

В Силах обороны Украины удар по Приморско-Ахтарску на момент выхода материала не комментировали. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в 21:22 опубликовал сообщение о "неизвестных дронах на территории РФ". Впоследствии он также опубликовал видео местных жителей Приморско-Ахтарска и отметил, что из этого города Россия постоянно запускает "шахеды".

Напомним, 5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о ночной атаке беспилотников. В соцсетях обнародовали кадры пожара на местной нефтебазе.

Ночью 3 февраля ударные БПЛА атаковали Астраханскую область РФ, в частности город Ахтубинск, где расположен газоперерабатывающий завод. На предприятии после обстрела занялся пожар.