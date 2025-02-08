У Москві горить Електрозавод: усередині будівлі залишаються до 50 осіб із дітьми (відео)

В історичній будівлі Електрозаводу орендують приміщення багато організацій. Вогонь охопив площу близько 100 квадратних метрів, постраждали щонайменше 10 осіб.

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У будівлі Електрозаводу в Москві сталася сильна пожежа, люди намагаються вибратися самостійно через вікна. Про це повідомило російське медіа Astra і показало кадри з місця події.

Усередині можуть перебувати до 50 осіб, зокрема діти. Площа загоряння становила близько 100 квадратних метрів, усередині приміщення все оповите димом. Частину будівлі знеструмлено.

За даними медіа "112", відомо про 10 постраждалих, усі вони отруїлися чадним газом. Багато людей залишаються заблокованими, хтось намагається вибратися на дах будівлі.

Очевидець розповіла "Москва 24" про загоряння в будівлі Електрозаводу. За її словами, вогонь охопив спортивний зал. Рятувальники організували евакуацію, всередину приміщення нікого не пускають. У МНС Москви відзвітували про порятунок 90 осіб.

До місця події виїхали 60 фахівців МНС і 16 одиниць техніки, пожежі присвоєно четвертий ранг. У будівлі Електрозаводу розташовані скейт-парк "Роллер Арена" і танцювальна студія.

Московський Електрозавод заснували 1928 року для виробництва різного трансформаторного та реакторного обладнання. Зараз в історичній будівлі багато організацій орендують приміщення.

Фокус писав про загоряння центру управління відходами в селі Фастовець Київської області. Вогонь поширився на 400 квадратних метрів.

Український ведучий Іван Городецький розповів про пожежу у себе вдома. За його словами, згоріла більша частина будинку, ведучий і його сім'я не постраждали.