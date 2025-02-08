В Москве горит Электрозавод: внутри здания остаются до 50 человек с детьми (видео)

В историческом здании Электрозавода арендуют помещения многие организации. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров, пострадали как минимум 10 человек.

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В здании Электрозавода в Москве произошел сильный пожар, люди пытаются выбраться самостоятельно через окна. Об этом сообщило российское медиа Astra и показало кадры с места происшествия.

Внутри могут находиться до 50 человек, в том числе дети. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, внутри помещения все окутано дымом. Часть здания обесточена.

По данным медиа "112", известно о 10 пострадавших, все они отравились угарным газом. Много людей остаются заблокированы, кто-то пытается выбраться на крышу здания.

Очевидец рассказала "Москва 24" о возгорании в здании Электрозавода. По ее словам, огонь охватил спортивный зал. Спасатели организовали эвакуацию, внутрь помещения никого не пускают. В МЧС Москвы отчитались о спасении 90 человек.

К месту происшествия выехали 60 специалистов МЧС и 16 единиц техники, пожару присвоен четвертый ранг. В здании Электрозавода находятся скейт-парк "Роллер Арена" и танцевальная студия.

Московский Электрозавод основали в 1928 году для производства различного трансформаторного и реакторного оборудования. Сейчас в историческом здании многие организации арендуют помещения.

Фокус писал о возгорании центра управления отходами в селе Фастовец Киевской области. Огонь распространился на 400 квадратных метров.

Украинский ведущий Иван Городецкий рассказал о пожаре у себя дома. По его словам, сгорела большая часть дома, ведущий и его семья не пострадали.