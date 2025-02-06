В Киевской области горит центр управления отходами: проект модернизировали 3 месяца назад (фото, видео)
Под Фастовым около 15:00 загорелось помещение центра управления отходами. Спасатели до сих пор ликвидируют пожар.
В селе Фастовец Фастовского района Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Спасатели работают над ликвидацией возгорания. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Сигнал о пожаре поступил в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района в 14:49 в четверг.
"По прибытию, спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.
К тушению привлекли 23 сотрудников ГСЧС и семь единиц техники.
Центр управления отходами в Фастове: что известно
30 октября 2024 года в Фастове завершили проект модернизации системы управления отходами, который стал первым в Украине под руководством НЕФКО при поддержке Европейского Союза. В рамках этого проекта город получил современное оборудование и обновил процессы управления отходами. Его реализация стала возможна благодаря грантовому финансированию в размере 960 тысяч евро.
В частности было получено 615 металлических евроконтейнеров для бытовых отходов, 10 контейнеров для сбора пластика, 10 контейнеров для сбора стекла, 4 мусоровоза и один бульдозер.
Напомним, 29 января в киевском элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort произошел пожар. Возгорание началось с мужской бани.
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