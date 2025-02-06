В Киевской области горит центр управления отходами: проект модернизировали 3 месяца назад (фото, видео)

Под Фастовым около 15:00 загорелось помещение центра управления отходами. Спасатели до сих пор ликвидируют пожар.

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В селе Фастовец Фастовского района Киевской области произошел пожар в центре управления отходами. Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. Спасатели работают над ликвидацией возгорания. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Сигнал о пожаре поступил в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района в 14:49 в четверг.

"По прибытию, спасатели установили, что горит помещение центра управления отходами на общей площади 400 квадратных метров", — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 23 сотрудников ГСЧС и семь единиц техники.

Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Фото: ГСЧС Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами Под Фастовым горит центр управления отходами

Центр управления отходами в Фастове: что известно

30 октября 2024 года в Фастове завершили проект модернизации системы управления отходами, который стал первым в Украине под руководством НЕФКО при поддержке Европейского Союза. В рамках этого проекта город получил современное оборудование и обновил процессы управления отходами. Его реализация стала возможна благодаря грантовому финансированию в размере 960 тысяч евро.

В частности было получено 615 металлических евроконтейнеров для бытовых отходов, 10 контейнеров для сбора пластика, 10 контейнеров для сбора стекла, 4 мусоровоза и один бульдозер.

Напомним, 29 января в киевском элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort произошел пожар. Возгорание началось с мужской бани.

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