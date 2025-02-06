На Київщині горить центр управління відходами: проєкт модернізували 3 місяці тому (фото, відео)

Під Фастовим близько 15:00 загорілося приміщення центру управління відходами. Рятувальники досі ліквідовують пожежу.

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У селі Фастівець Фастівського району Київської області сталася пожежа у центрі управління відходами. Вогонь охопив площу 400 метрів квадратних. Рятувальники працюють над ліквідацією займання. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Сигнал про пожежу надійшов до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 14:49 у четвер.

"По прибуттю, рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 метрів квадратних", — йдеться у повідомленні.

До гасіння залучили 23 співробітників ДСНС та сім одиниць техніки.

Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Фото: ДСНС Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами Під Фастовим горить центр управління відходами

Центр управління відходами у Фастові: що відомо

30 жовтня 2024 року у Фастові завершили проєкт модернізації системи управління відходами, який став першим в Україні під керівництвом НЕФКО за підтримки Європейського Союзу. У рамках цього проєкту місто отримало сучасне обладнання та оновило процеси управління відходами. Його реалізація стала можлива через грантове фінансування розміром у 960 тисяч євро.

Зокрема було отримано 615 металевих євроконтейнерів для побутових відходів, 10 контейнерів для збору пластику, 10 контейнерів для збору скла, 4 сміттєвози та один бульдозер.

Нагадаємо, 29 січня у київському елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort сталася пожежа. Займання почалося з чоловічої лазні.

6 січня у Білій Церкві в одній зі шкіл вибухнув повербанк посеред занять.