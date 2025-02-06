На Київщині горить центр управління відходами: проєкт модернізували 3 місяці тому (фото, відео)
Під Фастовим близько 15:00 загорілося приміщення центру управління відходами. Рятувальники досі ліквідовують пожежу.
У селі Фастівець Фастівського району Київської області сталася пожежа у центрі управління відходами. Вогонь охопив площу 400 метрів квадратних. Рятувальники працюють над ліквідацією займання. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
Сигнал про пожежу надійшов до оперативно-диспетчерської служби Фастівського району о 14:49 у четвер.
"По прибуттю, рятувальники встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400 метрів квадратних", — йдеться у повідомленні.
До гасіння залучили 23 співробітників ДСНС та сім одиниць техніки.
Центр управління відходами у Фастові: що відомо
30 жовтня 2024 року у Фастові завершили проєкт модернізації системи управління відходами, який став першим в Україні під керівництвом НЕФКО за підтримки Європейського Союзу. У рамках цього проєкту місто отримало сучасне обладнання та оновило процеси управління відходами. Його реалізація стала можлива через грантове фінансування розміром у 960 тисяч євро.
Зокрема було отримано 615 металевих євроконтейнерів для побутових відходів, 10 контейнерів для збору пластику, 10 контейнерів для збору скла, 4 сміттєвози та один бульдозер.
Нагадаємо, 29 січня у київському елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort сталася пожежа. Займання почалося з чоловічої лазні.
6 січня у Білій Церкві в одній зі шкіл вибухнув повербанк посеред занять.