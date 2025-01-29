У Києві сталася пожежа в елітному фітнес-центрі Tsarsky: що відомо (відео)
За даними ДСНС, вогонь охопив 10 квадратних метрів. Кореспондент передав, що пожежа почалася з лазні і швидко поширилась.
У центрі Києва сталася пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort. Про це 29 січня повідомив кореспондент RegioNews.
Зазначається, що пожежа почалася з чоловічої лазні, де виникла приблизно о 9:00. Вогонь швидко поширився приміщенням.
Очевидці розповіли, що пожежна сигналізація у спорткомплексі не спрацювала. Однак персонал і відвідувачів евакуювали.
О 10:12 у ТСН з посиланням на ДСНС проінформували, що пожежу локалізували.
У коментарі "РБК-Україна" речник ДСНС Києва Павло Петров розповів, що площа пожежі сягає 10 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники.
"Попередньо, постраждалих немає. Але ця інформація буде уточнюватися", — додав Петров.
У головному управлінні ДСНС Києва заявили, що отримали повідомлення про пожежу о 09:25. Вже о 10:25 її ліквідували. Рятувальники вивели на свіже повітря одну особу з третього поверху. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.
У виданні "Телеграф" пояснили, що Tsarsky City Resort — це фітнес-зал преміумкласу, розташований у Печерському районі столиці. Його знають як один з найпрестижніших спорткомплексів Києва.
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