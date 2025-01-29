У Києві сталася пожежа в елітному фітнес-центрі Tsarsky: що відомо (відео)

За даними ДСНС, вогонь охопив 10 квадратних метрів. Кореспондент передав, що пожежа почалася з лазні і швидко поширилась.

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У центрі Києва сталася пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort. Про це 29 січня повідомив кореспондент RegioNews.

Зазначається, що пожежа почалася з чоловічої лазні, де виникла приблизно о 9:00. Вогонь швидко поширився приміщенням.

Очевидці розповіли, що пожежна сигналізація у спорткомплексі не спрацювала. Однак персонал і відвідувачів евакуювали.

О 10:12 у ТСН з посиланням на ДСНС проінформували, що пожежу локалізували.

У коментарі "РБК-Україна" речник ДСНС Києва Павло Петров розповів, що площа пожежі сягає 10 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники.

"Попередньо, постраждалих немає. Але ця інформація буде уточнюватися", — додав Петров.

У головному управлінні ДСНС Києва заявили, що отримали повідомлення про пожежу о 09:25. Вже о 10:25 її ліквідували. Рятувальники вивели на свіже повітря одну особу з третього поверху. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

У виданні "Телеграф" пояснили, що Tsarsky City Resort — це фітнес-зал преміумкласу, розташований у Печерському районі столиці. Його знають як один з найпрестижніших спорткомплексів Києва.

Нагадаємо, 28 січня стало відомо про стрілянину у столичному кафе. В ході конфлікту невідомий кілька разів вистрелив у бік 68-річного чоловіка. Скоївши злочин, стрілець втік, а потерпілого госпіталізували.

Вночі на 29 січня БПЛА атакували нафтобазу на території Росії, очевидці повідомили про пожежу. Місцевий губернатор заявив лише про падіння уламків.