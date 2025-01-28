В кафе в центрі Києва сталась стрілянина: що відомо (фото)

Поліція встановила, що конфлікт стався між 68-річним чоловіком та іншими відвідувачами закладу, один із яких відкрив вогонь.

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Поліція встановлює обставини стрілянини у кафе в центрі Києва. Конфлікт стався між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка. Про це повідомили у Нацполіції.

Стрілянина в Києві Фото: Нацполіція

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців близько 16.20.

Стрілянина в Києві Фото: Нацполіція

Відомо, що після стрілянини порушник втік з місця події, його пошуки наразі тривають. Постраждалий отримав дотикові поранення та був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

На місці працювала слідчо-оперативна група та наряди поліції. Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо, 13 січня в Києві двоє чоловіків посварились через вигул собак у дворі в Голосіїївському районі. Сварка переросла у стрілянину: один з чоловіків дістав з сумки зброю травматичної дії та вистрілив іншому в обличчя, після чого втік. 30-річний постраждалий отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.