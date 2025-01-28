В кафе в центре Киева произошла стрельба: что известно (фото)

Полиция установила, что конфликт произошел между 68-летним мужчиной и другими посетителями заведения, один из которых открыл огонь.

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Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в кафе в центре Киева. Конфликт произошел между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины. Об этом сообщили в Нацполиции.

Стрельба в Киеве Фото: Нацполиция

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы около 16.20.

Стрельба в Киеве Фото: Нацполиция

Известно, что после стрельбы нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Пострадавший получил осязательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

На месте работала следственно-оперативная группа и наряды полиции. Все обстоятельства выясняются, решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, 13 января в Киеве двое мужчин поссорились из-за выгула собак во дворе в Голосеевском районе. Ссора переросла в стрельбу: один из мужчин достал из сумки оружие травматического действия и выстрелил другому в лицо, после чего скрылся. 30-летний пострадавший получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.