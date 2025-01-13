Киевлянин устроил стрельбу из-за ссоры собак (фото)

Двое мужчин поссорились из-за собак, которых выгуливали во дворе. Ситуация приобрела серьезность, когда один из них достал травматическое оружие и нацелился другому в лицо.

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Выгул собак в столице закончился стрельбой и вызовом правоохранителей. Деталями инцидента 13 января поделилась пресс-служба полиции Киева.

На днях в полицию сообщили о стрельбе в Голосеевском районе. В одном из дворов выгуливали своих собак двое мужчин. Питомцы не нашли общего языка, и это вскоре переросло в ссору между хозяевами.

Во время конфликта один из мужчин достал из сумки оружие травматического действия и выстрелил другому в лицо, после чего скрылся. 30-летний пострадавший получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. У него обнаружили телесное повреждение в виде сквозной раны нижней губы.

Фото оружия, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото гильзы, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Его задержали по домашнему адресу. Во время обысков жилья правоохранители изъяли зарегистрированный пистолет травматического действия, газовый пистолет и патроны к ним.

Фото задержанного, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция Фото оружия, сделанное правоохранителями Фото: Национальная полиция

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, 10 января получил огласку скандал из-за "мажоров", которые перекрыли дорогу и слушали песню "Я русский". 12 января в полиции сообщили, что обнаружили у фигурантов опасные предметы и проводят расследование по статье о незаконном обращении с оружием.

Ночью на 13 января ВС РФ атаковали Украину более 100 БПЛА. Силы ПВО работали в пределах 12 областей.