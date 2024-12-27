Съездил за оружием домой: украинец устроил стрельбу в кафе, есть пострадавшие (видео)

Мужчина сидел в кафе с товарищем и провоцировал других посетителей. Добившись своего, он уехал из заведения на машине, но вскоре вернулся.

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Мужчина устроил стрельбу в кафе и ранил нескольких посетителей, после чего скрылся. Деталями происшествия 27 декабря поделилась пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

По данным следствия, местный житель отдыхал в кафе с товарищем. Он начал приставать к другим посетителям и спровоцировал ссору. Однако когда между сторонами завязалась стычка, мужчина покинул заведение и поехал на машине домой.

Вскоре провокатор вернулся, уже с ружьем. Одного мужчину он ударил прикладом по голове, а двум другим травмировал ноги, осуществив несколько выстрелов. Пострадавшим в возрасте 32, 45 и 64 лет помогли в больнице, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

Изъятое правоохранителями оружие Фото: Национальная полиция Одесской области

Стрелок скрылся с места преступления на машине, но правоохранители нашли его "по горячим следам" вблизи дома. У него изъяли выходку, а обнаруженные в кафе гладкоствольное ружье и две стреляные гильзы отправят на экспертизу.

Мужчине объявили подозрение в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Его задержали, вопрос о мере пресечения решается. Согласно закону фигуранту грозит до семи лет заключения.

Фото задержанного после стрельбы в кафе Фото: Национальная полиция Одесской области

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