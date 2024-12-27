Рождественское приключение в Киевской области: шестеро спасателей снимали женщину с забора (фото)

Во время комендантского часа диспетчеры ГСЧС получили сообщение о том, что женщина застряла на заборе и нуждается в помощи. Освободив украинку, пожарные передали ее медикам.

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Ночью после Рождества спасатели помогали женщине, которая застряла на металлическом заборе. Деталями происшествия поделилась пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киевской области.

26 декабря в 00:47 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района сообщили о чрезвычайной ситуации. На металлическом заборе застряла женщина, которой нужно было срочно помочь. На место выехали сотрудники 33-й Государственной пожарно-спасательной части города Боярка.

Приехав к пострадавшей, сотрудники ГСЧС "деблокировали" ее со штыря забора. После этого женщину передали в руки медикам "скорой". Отмечается, что для реализации операции были привлечены шестеро спасателей и одна единица техники.

Фото с места происшествия Фото: ГСЧС Фото с места происшествия Фото: ГСЧС

"Оперативность и профессионализм спасателей снова доказали, что они всегда готовы прийти на помощь в критических ситуациях", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, 31-летняя Кристен Хойт сняла момент, когда собака ее подруги попыталась сорвать ей деловую встречу в Zoom. Женщина успела быстро выключить камеру, когда увидела любимца с палочкой в зубах.

Мужчина сделал любимой предложение в культовом Дворце изобразительных искусств Сан-Франциско. Событие уже было идеальным, но во время просмотра фото позже она заметила одну деталь, которая заставила женщину снова расплакаться.