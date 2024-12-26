Отсутствуют несколько пальцев на руке: вор с извинениями вернул украденную статую Иисуса (фото)

Перед рождественскими праздниками из вертепа украли статую младенца Иисуса. Через несколько дней она появилась на местной пожарной станции вместе с запиской, в которой злоумышленник раскаивался о содеянном.

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В Форт-Коллинзе, штат Колорадо, США, неизвестный злоумышленник 17 декабря украл статую младенца Иисуса из вертепа на Староместской площади. Об этом пишет New York Post.

Полицейское управление опубликовало фотографию подозреваемого в краже молодого человека, отметив, что "этот Гринч пытался испортить Рождество, украв младенца Иисуса". Правоохранители попросили опознать юношу.

И уже через несколько дней украденная фигурка внезапно появилась в местном пожарном управлении. К возвращенной керамической статуе, у которой, как оказалось, были обломаны несколько пальцев, прилагалась записка с извинениями, предположительно написанная вором.

"Мне очень жаль. Я совершил глупую ошибку в тот момент. Это больше не повторится", — говорилось в записке, написанной о руки.

Полиции, как отмечается, не удалось собрать дополнительной информации о предполагаемой личности вора.

Напомним, хозяин спаниеля из британской деревни Далвуд остался без рождественского ужина: его питомец украл 3,5-килограммовый окорок и почти весь съел. Пес провел очень беспокойную ночь и непрерывно бегал в туалет.

Также Фокус писал, что женщина в США два года находит рождественские подарки и декор в мусорных баках. Таким образом она сэкономила уже около 20 тысяч долларов.