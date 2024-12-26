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МирФан Рождество 2024

Отсутствуют несколько пальцев на руке: вор с извинениями вернул украденную статую Иисуса (фото)

полиция, США, Иисус, вертеп
Младенец Иисус

Перед рождественскими праздниками из вертепа украли статую младенца Иисуса. Через несколько дней она появилась на местной пожарной станции вместе с запиской, в которой злоумышленник раскаивался о содеянном.

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В Форт-Коллинзе, штат Колорадо, США, неизвестный злоумышленник 17 декабря украл статую младенца Иисуса из вертепа на Староместской площади. Об этом пишет New York Post.

Полицейское управление опубликовало фотографию подозреваемого в краже молодого человека, отметив, что "этот Гринч пытался испортить Рождество, украв младенца Иисуса". Правоохранители попросили опознать юношу.

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И уже через несколько дней украденная фигурка внезапно появилась в местном пожарном управлении. К возвращенной керамической статуе, у которой, как оказалось, были обломаны несколько пальцев, прилагалась записка с извинениями, предположительно написанная вором.

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"Мне очень жаль. Я совершил глупую ошибку в тот момент. Это больше не повторится", — говорилось в записке, написанной о руки.

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Полиции, как отмечается, не удалось собрать дополнительной информации о предполагаемой личности вора.

Напомним, хозяин спаниеля из британской деревни Далвуд остался без рождественского ужина: его питомец украл 3,5-килограммовый окорок и почти весь съел. Пес провел очень беспокойную ночь и непрерывно бегал в туалет.

Также Фокус писал, что женщина в США два года находит рождественские подарки и декор в мусорных баках. Таким образом она сэкономила уже около 20 тысяч долларов.