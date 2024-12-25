В восстановленном соборе Парижской Богоматери впервые прошли рождественские мессы (видео)

Собор, который торжественно открыли 7 декабря, уже успел принять свыше 270 тысяч посетителей. Это туристы, причем очень много их из-за рубежа, и местные жители.

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25 декабря архиепископ Парижа Лоран Ульрих возглавил рождественскую мессу в Нотр-Дам де Пари, который пожар едва не уничтожил 15 апреля 2019 года, пишет французское издание The Local.

Кроме того, в нем состоялись еще две службы: утренняя и вечерняя.

"Радость на небесах, мир на земле, счастливого Рождества всем вам, кто находится здесь, в этом соборе, чтобы отпраздновать праздник Рождества", — сказал епископ Ульрих католикам, собравшимся на мессу в готическом шедевре XII века. Ранее он почтил "таланты, задействованные на реставрационном объекте", которые позволили "стереть боль пожара и пятилетнюю разлуку, оставив только радость воссоединения, радость снова жить вместе в этом общем доме, доме Божьем".

В канун Рождества в соборе было много людей, которые пришли на традиционную полуночную мессу.

По информации журналистов, доступ в Нотр-Дам по-прежнему ограничен 2700 людьми, что все же меньше спроса, поскольку тысячи туристов и местных жителей хотят попасть внутрь храма, открытого недавно после многолетней реставрации.

По словам Валентина Лакруа, который отвечал за контроль входа, желающих попасть на одну из служб было очень много: семьи, пары как из Парижа так и из провинций, гости из-за рубежа.

Среди тех, кто посетил службу в обновленном соборе, была пенсионерка Мари-Кристин Баскурре, а также 46-летний американец Дэниел Джеймс, который живет в Сиэтле (США), но каждое Рождество прилетает в Париж.

"Это особая традиция. Я приходил сюда на мессу каждый год в течение десяти лет до пожара. Я так рад вернуться, это так волшебно и особенно, это чувство надежды, радости", — сказал мужчина.

На сайте Нотр-Дам рекомендуется приходить к зданию за 30 минут до начала празднования, "помня о том, что очереди могут быть длинными, и есть риск не попасть в собор".

Туристы стекаются к собору заранее, чтобы успеть занять место

После пяти лет интенсивной восстановительной работы собор Парижской Богоматери вновь открылся 7 декабря, а на церемонии присутствовали многие известные лица, включая избранного президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей других стран. На пятилетние реставрационные работы было пожертвовано 840 миллионов евро ($888 миллионов) со всего мира.

С момента возобновления полноценной работы 16 декабря собор посетили около 270 000 человек, сообщает RFI.

Ранее Фокус писал про американца, который рассказал, как восстанавливал сгоревший Нотр-Дам.