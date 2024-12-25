У відновленому соборі Паризької Богоматері вперше відбулися різдвяні меси (відео)

Собор, який урочисто відкрили 7 грудня, вже встиг прийняти понад 270 тисяч відвідувачів. Це туристи, причому дуже багато їх з-за кордону, і місцеві жителі.

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25 грудня архієпископ Парижа Лоран Ульріх очолив різдвяну месу в Нотр-Дам де Парі, який пожежа ледь не знищила 15 квітня 2019 року, пише французьке видання The Local.

Крім того, у ньому відбулися ще дві служби: ранкова та вечірня.

"Радість на небесах, мир на землі, щасливого Різдва всім вам, хто перебуває тут, у цьому соборі, щоб відсвяткувати свято Різдва", — сказав єпископ Ульріх католикам, які зібралися на месу в готичному шедеврі XII століття. Раніше він вшанував "таланти, задіяні на реставраційному об'єкті", які дали змогу "стерти біль пожежі та п'ятирічну розлуку, залишивши лише радість возз'єднання, радість знову жити разом у цьому спільному домі, домі Божому".

Напередодні Різдва в соборі було багато людей, які прийшли на традиційну опівнічну месу.

За інформацією журналістів, доступ до Нотр-Дам, як і раніше, обмежений 2 700 людьми, що все ж менше за попит, оскільки тисячі туристів і місцевих жителів хочуть потрапити всередину храму, відкритого нещодавно після багаторічної реставрації.

За словами Валентина Лакруа, який відповідав за контроль входу, охочих потрапити на одну зі служб було дуже багато: сім'ї, пари як з Парижа так і з провінцій, гості з-за кордону.

Серед тих, хто відвідав службу в оновленому соборі, була пенсіонерка Марі-Крістін Баскурре, а також 46-річний американець Деніел Джеймс, який мешкає в Сіетлі (США), але щороку на Різдво прилітає до Парижа.

"Це особлива традиція. Я приходив сюди на месу щороку протягом десяти років до пожежі. Я так радий повернутися, це так чарівно й особливо, це почуття надії, радості", — сказав чоловік.

На сайті Нотр-Дам рекомендується приходити до будівлі за 30 хвилин до початку святкування, "пам'ятаючи про те, що черги можуть бути довгими, і є ризик не потрапити до собору".

Туристи стікаються до собору заздалегідь, щоб встигнути зайняти місце

Після п'яти років інтенсивної відновлювальної роботи собор Паризької Богоматері знову відкрився 7 грудня, а на церемонії були присутніми багато відомих осіб, включно з обраним президентом США Дональдом Трампом і високопоставленими представниками інших країн. На п'ятирічні реставраційні роботи було пожертвувано 840 мільйонів євро ($888 мільйонів) з усього світу.

З моменту відновлення повноцінної роботи 16 грудня собор відвідали близько 270 000 осіб, повідомляє RFI.

Раніше Фокус писав про американця, який розповів, як відновлював згорілий Нотр-Дам.