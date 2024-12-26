Відсутні декілька пальців на руці: злодій із вибаченнями повернув вкрадену статую Ісуса (фото)

Перед різдвяними святами з вертепу вкрали статую немовляти Ісуса. За кілька днів вона з'явилася на місцевій пожежній станції разом із запискою, у якій зловмисник розкаювався про скоєне.

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У Форт-Коллінзі, штат Колорадо, США, невідомий зловмисник 17 грудня вкрав статую немовляти Ісуса з вертепу на Староміській площі. Про це пише New York Post.

Поліцейське управління опублікувало фотографію підозрюваного в крадіжці молодика, зазначивши, що "цей Грінч намагався зіпсувати Різдво, вкравши немовля Ісуса". Правоохоронці попросили впізнати юнака.

І вже через кілька днів вкрадена фігурка раптово з'явилася в місцевому пожежному управлінні. До повернутої керамічної статуї, у якої, як виявилося, було обламано кілька пальців, додали записку з вибаченнями, імовірно написану злодієм.

"Мені дуже шкода. Я зробив дурну помилку в той момент. Це більше не повториться", — йшлося в записці, написаній від руки.

Поліції, як зазначається, не вдалося зібрати додаткової інформації про ймовірну особу злодія.

Нагадаємо, господар спанієля з британського села Далвуд залишився без різдвяної вечері: його улюбленець вкрав 3,5-кілограмовий окіст і майже весь з'їв. Пес провів дуже неспокійну ніч і безперервно бігав у туалет.

Також Фокус писав, що жінка в США два роки знаходить різдвяні подарунки та декор у сміттєвих баках. Таким чином вона заощадила вже близько 20 тисяч доларів.