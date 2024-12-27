Різдвяна пригода на Київщині: шестеро рятувальників знімали жінку з паркану (фото)

Під час комендантської години диспетчери ДСНС отримали повідомлення про те, що жінка застрягла на паркані та потребує допомоги. Звільнивши українку, пожежники передали її медикам.

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Вночі після Різдва рятувальники допомагали жінці, яка застрягла на металевому паркані. Деталями події поділилась пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

26 грудня о 00:47 в оперативно-диспетчерську службу Фастівського району повідомили про надзвичайну ситуацію. На металевому паркані застрягла жінка, якій потрібно було терміново допомогти. На місце виїхали працівники 33-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Боярка.

Приїхавши до постраждалої, співробітники ДСНС "деблокували" її зі штиря паркану. Після цього жінку передали в руки медикам "швидкої". Зазначається, що для реалізації операції були залучені шестеро рятувальників та одна одиниця техніки.

Фото з місця події Фото: ДСНС Фото з місця події Фото: ДСНС

"Оперативність і професіоналізм рятувальників знову довели, що вони завжди готові прийти на допомогу у критичних ситуаціях", — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, 31-річна Крістен Хойт зафільмула момент, коли собака її подруги спробував зірвати їй ділову зустріч у Zoom. Жінка встигла швидко вимкнути камеру, коли побачила улюбленця з паличкою в зубах.

Чоловік зробив коханій пропозицію у культовому Палаці образотворчих мистецтв Сан-Франциско. Подія вже була ідеальною, але під час перегляду фото пізніше вона помітила одну деталь, яка змусила жінку знову розплакатись.