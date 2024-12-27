Жінка проводила важливий дзвінок у Zoom, а її пес тим часом мав інші плани (відео)

Песик, як правило, щотижня з'являється у дзвінках Хойт, тому побачити, як він перериває зустріч, для усіх присутніх на не було чимось незвичайним.

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31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка. Цей ролик швидко став популярним у TikTok, зібравши безліч переглядів, вподобайок та коментарів.

Хойт із Сан-Франциско (Каліфорнія, США) зізналась, що її подруга і колега швидко вимкнула камеру, коли помітила у полі зору Джорджа з паличкою в зубах. Їй вдалося уникнути неприємної ситуації в ході ділової зустрічі, але вона ще довго не могла перестати сміятися, адже собака робив все можливе, аби привертати до себе увагу.

"Він почав штовхати мою подругу головою, а коли це не спрацювало, то пустив у хід голос, аби повідомити, що йому потрібна увага. Коли й це не спрацювало, то пішов за кісткою і спробував сісти їй на коліна", — продовжує Крістен.

Песик, як правило, щотижня з'являється у дзвінках Хойт, тому побачити, як він перериває зустріч, для усіх присутніх не було чимось незвичайним. Домашній улюбленець став місцевою знаменитістю, і багато хто жартує, що це класична поведінка Джорджа.

Джордж хотів зірвати дзвінок своєї хазяйки Фото: Instagram

Крістен врятувала Джорджа у 2021 році, коли йому було 5 місяців.

"Це наймиліша та найемоційніша тварина, яку я коли-небудь зустрічала. Ви можете побачити емоції в його очах і любов, яку він відчуває до моїх друзів і сім'ї. Джордж з'явився, коли я переживала розставання, і врятував мене так само як і я його. Він — увесь мій світ. Закликаю людей брати на виховання собак, які потребують допомоги, а не купувати", — розповідає хазяйка в інтерв’ю Newsweek.

Це відео було опубліковане на сторінці Джорджа в TikTok. Всього за кілька днів воно зібрало понад 135 тис. переглядів і 30 тис. вподобань.

"Він каже: "Це може бути електронний лист, ідемо гратися";

"Пес знає, що він важливіший, ніж оце все";

"Мої такси завжди плачуть або щось шматують, коли я розмовляю телефоном".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 23-річну Белль Фортсон, яка живе у Південній Кароліні (США) разом зі своїм цуценям Марлоу. Це гібрид двох найбільших порід собак — бернського гірського і сенбернара. Власниця розуміла, що її домашній улюбленець буде великим, але не сподівалась, що аж настільки: у 5-місячному віці він важить близько 32 кг.

Крім того, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.