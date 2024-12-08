Хазяйка не знає, що робити: 5-місячне щеня гібридної породи важить уже 32 кг (фото)

Власниця розуміла, що її домашній улюбленець буде великим, але не сподівалась, що аж настільки.

23-річна Белль Фортсон живе у Південній Кароліні (США) разом зі своїм цуценям Марлоу. Це гібрид двох найбільших порід собак — бернського гірського і сенбернара. Власниця розуміла, що її домашній улюбленець буде великим, але не сподівалась, що аж настільки: у 5-місячному віці він важить близько 32 кг. Про життя вихованця жінка розповідає у TikTok.

"Я не впевнена, який у нього зріст, але коли він стоїть, то майже такий, як і я — 1,6 м", — розповіла Фортсон в інтерв'ю Newsweek.

Попри дивовижні габарити, Марлоу — дуже лагідний пес, якому потрібно багато любові та уваги до себе.

"У мене були чіпкі собаки в минулому, але це зовсім інший рівень. Він хоче бути поруч весь час, буде сидіти й гавкати, поки не обіймеш його або не пустиш до себе на коліна", — розповідає хазяйка.

У листопаді Фортсон поділилася фотографіями та відео Марлоу на своїй сторінці у TikTok, зібравши майже 30 тисяч вподобань.

"Я більше не можу взяти його на руки, але він все одно хоче сидіти у мене на колінах цілий день. Знаєте, це дуже весело. Після довгого дня так приємно згорнутися калачиком на дивані разом з ним", — додає Белль.

Користувачі TikTok зачаровані гігантським цуценям й засипали його компліментами. Дехто почав роздавати поради.

"Не хочу драматизувати, але я б померла за нього";

"Але він ще дитина";

"Встановіть стілець поруч із робочим місцем";

"Мій навчився носом закривати ноутбук";

"Важко бачити, як хтось інший втілює вашу мрію";

"Вам не здається, що це не собака, а поні".

Нагадаємо, реакція золотистого ретривера при зустрічі з подругою своєї хазяйки, яка не з’являлась впродовж місяця, стала вірусною у соціальних мережах. Відповідний ролик тільки у TikTok зібрав понад п’ять мільйонів переглядів, а також безліч вподобань, коментарів, репостів та інших реакцій.

Крім того, раніше Фокус писав, що чорно-біла кішка Лілі привернула до себе увагу інтернет-спільноти після того, як один з покупців супермаркету "Ісландія" в Ліверпулі (Велика Британія) поділився у мережі її курйозним знімком. У кадрі домашня улюблениця згорнулася калачиком поруч із запискою, залишеною власником — той благає людей більше не годувати її.