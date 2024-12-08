Хозяйка не знает, что делать: 5-месячный щенок гибридной породы весит уже 32 кг (фото)

Владелица понимала, что ее домашний любимец будет большим, но не думала, что настолько.

23-летняя Белль Фортсон живет в Южной Каролине (США) вместе со своим щенком Марлоу. Это гибрид двух крупнейших пород собак — бернского горного и сенбернара. Владелица понимала, что ее домашний любимец будет большим, но не думала, что настолько: в 5-месячном возрасте он весит около 32 кг. О жизни питомца женщина рассказывает в TikTok.

"Я не уверена, какой у него рост, но когда он стоит, то почти такой же, как и я — 1,6 м", — рассказала Фортсон в интервью Newsweek.

Несмотря на удивительные габариты, Марлоу — очень ласковый пес, которому нужно много любви и внимания к себе.

"У меня были цепкие собаки в прошлом, но это совсем другой уровень. Он хочет быть рядом все время, будет сидеть и лаять, пока не обнимешь его или не пустишь к себе на колени", — рассказывает хозяйка.

В ноябре Фортсон поделилась фотографиями и видео Марлоу на своей странице в TikTok, собрав почти 30 тысяч лайков.

"Я больше не могу взять его на руки, но он все равно хочет сидеть у меня на коленях целый день. Знаете, это очень весело. После долгого дня так приятно свернуться калачиком на диване вместе с ним", — добавляет Белль.

Пользователи TikTok очарованы гигантским щенком и засыпали его комплиментами. Кое-кто начал раздавать советы.

"Не хочу драматизировать, но я бы умерла за него";

"Но он еще ребенок";

"Поставьте стул рядом с рабочим местом";

"Мой научился носом закрывать ноутбук";

"Трудно видеть, как кто-то другой воплощает вашу мечту";

"Вам не кажется, что это не собака, а пони".

Напомним, реакция золотистого ретривера при встрече с подругой своей хозяйки, которая не появлялась в течение месяца, стала вирусной в социальных сетях. Соответствующий ролик только в TikTok собрал более пяти миллионов просмотров, а также множество лайков, комментариев, репостов и других реакций.

Кроме того, ранее Фокус писал, что черно-белая кошка Лили привлекла к себе внимание интернет-сообщества после того, как один из покупателей супермаркета "Исландия" в Ливерпуле (Великобритания) поделился в сети ее курьезным снимком. В кадре домашняя любимица свернулась калачиком рядом с запиской, оставленной владельцем — тот умоляет людей больше не кормить ее.