Настоящие великаны. Пять самых крупных пород собак

Несмотря на огромные размеры, большинство представителей этих пород добродушны и ласковы.

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Большие собаки привлекают к себе внимание любого, кто их видят. Одних они пугают своими размерами, у других вызывают повышенный интерес, а у третьих – желание завести такого же великана. Как правило, содержание крупных собак требует гораздо больших расходов, однако правильно социализированный и воспитанный пес может стать полноправным членом семьи и надежным компаньоном. Фокус собрал пять пород самых крупных собак, которых часто можно встретить в качестве домашних питомцев, и предлагает читателям узнать о них побольше.

Английский мастиф

Английский мастиф – старинная английская порода догообразных собак, крупнейший дог Европы и самый большой из мастифов. Его вес колеблется от 54 до 100 кг, а рос – от 71 до 90 см.

На протяжении веков мастиф использовался как боевая и мощная сторожевая собака, а также для охоты на волков, травли медведей и быков и собачьих боев. Когда они были запрещены в 1835 году, будущее породы выглядело неопределенным, и к концу Второй мировой войны в Великобритании осталось всего 14 собак. К счастью, энтузиасты восстановили породу, но они – все еще редкость.

Несмотря на свое устрашающее прошлое, мастиф – спокойная, нежная и благородная собака, преданная и любящая свою семью. Однако эти собаки крайне подозрительны к незнакомцам – людям или собакам.

Ирландский волкодав

При среднем росте 83 см ирландский волкодав безошибочно является гигантом. Он одновременно высокий и широкий. Хотя история породы тянется с 1 века нашей эры, корни современных ирландских волкодавов уходят совсем недавно в XIX век, когда капитан Грэм возродил породу, используя шотландских дирхаундов, борзых, немецких догов и пиренейских зенненхундов.

Достигнув зрелого возраста, эта массивная и мохнатая порода обычно становится по-настоящему нежным гигантом, однако в щенячьем и подростковом возрасте они шумные, неуклюжие и, откровенно говоря, огромные.

Сенбернар

Мало кто не знает о сенбернаре, который по праву считается одной из самых больших пород. При среднем росте 80 см и весе от 70 до 90 кг они действительно являются собаками-бегемотами. Частью имени "Святой" они обязаны происхождению в швейцарском монастыре на перевале Грейт-Сен-Бернар, высоко в горах. Монастырь был хосписом и убежищем для путешественников, и хотя первоначально сенбернары использовались как сторожевые собаки, вскоре они стали полезными в качестве компаньонов и спасателей.

Современный сенбернар по-прежнему обладает способностью отгонять незнакомцев со злым умыслом, однако в семье они приветливы и покладисты.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленды или "ньюфи" – еще одна из наиболее известных гигантских пород, особенно прославившаяся своей любовью к воде. Эта страсть обычно впервые наблюдается у щенков, которые пытаются забраться в миску с водой или постоянно переворачивают ее, чтобы поваляться в луже. Средний вес ньюфаундленда составляет 71 кг, а его рост в плечах – 78 см, что делает его поистине массивной собакой.

Их любовь к воде не должна вызывать удивления – ньюфаундленды происходят с острова Ньюфаундленд в Канаде, где они использовались в качестве ездовых и упряжных собак, таскавших тяжелые грузы, а также как собаки, достающие из воды тяжелые сети с рыбой и упавших за борт людей.

Их тяжелая, маслянистая и защищенная от непогоды шерсть означала, что они могли пережить экстремально низкие температуры и холодный ветер, даже будучи мокрыми, а их огромные перепончатые лапы делали их эффективными пловцами с отличным сцеплением на мокрой, ледяной, скользкой земле.

Сегодня они по-прежнему используются для водных видов спорта, картинга и, конечно же, в качестве верных, очаровательных и огромных компаньонов.

Бордоский дог

Бордоский дог или "дог" также известен как французский мастиф. Это очень крупная собака с красновато-палевой окраской и улыбающимся, сильно морщинистым лицом. История этой породы довольно неоднозначна. В разное время ее использовали для работы на ферме, в качестве боевого, охотничьего и сторожевого животного, для травли быков. Сейчас чаще всего она представлена в качестве выставочной собаки.

Бордоский дог имеет средний рост породы 63 см и средний вес 48 кг, что делает их впечатляюще крупными собаками, но их немного легче содержать, чем многих других. Будучи меньшими по размеру, они созревают примерно в два года, становятся более подвижными и быстрыми, и им требуется больше упражнений и физической активности. Порода просто идеально подходит для владельцев, которые хотят большую, но все же активную собаку.

Напомним, ранее Фокус писал, какие породы собак самые ласковые, а какие – самые красивые.