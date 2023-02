Глаз не отвести: 8 самых красивых пород собак в мире (видео)

Красота – понятие относительное, если дело касается любимого животного. Но даже среди собак есть породы, которые отличаются невероятной привлекательностью.

Решив завести собаку, многие люди долго изучают породы, их качества, параметры, характер. Немаловажную роль играет и внешность животного. Если одни любят небольших собак, то другие отдают предпочтение предаставителям крупных пород. Кому-то нравятся экзотические породы вроде китайских хохлатых или тойтерьеров, а кто-то без ума от акита-ину или ротвейлеров. Фокус собрал восемь самых красивых пород собак по мнению экспертов.

Самоед

Самоедская собака – одна из древнейших пород на границе средних и крупных породных групп. По одной из версий, самоед ведет происхождение от ненецкой лайки. В настоящее время существует семь стандартов породы самоед: английский, FCI, американский, канадский, австралийский, новозеландский и ЮАР. Самоедская собака отличается покладистым характером, подвижностью, смелостью, дружелюбным отношением к людям и другим животным.

По словам кинолога и соучредителя The Dog Tale, Best Life, у самоедов густая, роскошная шерсть, которая делает их одной из самых красивых пород собак.

"Они были выведены как ездовые собаки в одних из самых холодных уголков планеты, что означает, что они трудолюбивы, энергичны и любят играть в снегу".

Самоеды плохо переносят одиночество. Эта порода не подходит для использования в качестве дворовой или цепной.

Салюки

Некоторые виды собак на протяжении тысячелетий считались боготворимыми из-за их внешности. Это включает в себя одну породу, которая стала компаньоном некоторых из самых легендарных правителей в истории. Салюки, или персидская борзая – высокая, элегантно-поджарая борзая, выведенная для безружейной охоты на мелкую дичь и участия в собачьих бегах на большие расстояния.

"Красота салюки была предметом удивления на протяжении тысячелетий. Это член группы гончих и одна из старейших пород собак в мире. Эта борзая была любимицей королей, древних фараонов и даже Александра Македонского", – говорит Трэвис Брорсен, эксперт по домашним животным для Animal Planet, знаменитый дрессировщик собак, ведущий My Big Fat Pet Makeover и судья серии Discovery Plus The Dog Games.

Кроме эффектной внешности, эти собаки отличаются своей уравновешенностью, ласковостью и отлично подходят для жизни в семье.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка, возможно, одна из самых известных пород собак, вряд ли нуждается в представлении. Его острые черты и внушительный рост сделали "немца" практически синонимом силы и безопасности. И, по мнению экспертов, выделяется не только их внешний вид.

"Этот стойкий красавец, прославившийся в США благодаря голливудской собаке Рин Тин Тин из фильмов "Зов Севера", известен своими спасательными способностями при поиске и спасении, обнаружении бомб и работе со служебными собаками. Верность, отвага и уверенность – это лишь некоторые из качеств немецкой овчарки. Несмотря на то, что они очень универсальны в своих способностях, они могут очень хорошо защищать своих близких", – подчеркивает Брорсен.

Пудель

Пудель (Pudel, от puddeln — "плескаться в воде") – порода, которая на данный момент относится преимущественно к группе декоративных собак. В Европе пудель известен с XV-XVI веков, долгое время оставался собакой, которая могла принадлежать только особам королевских кровей. За это и получил свое название большой (королевский) пудель, а вовсе не за размеры, как считают некоторые.

Порода отличается невероятно красивой шерстью, и существует десятки причесок для пуделей.

"Хотя это может быть не всем по вкусу, стандартный пудель – это квинтэссенция модной собаки, и эта порода хорошо известна своим красивым и чрезвычайно разнообразным стилем ухода. На самом деле существуют десятки и десятки стилей только для стандартного пуделя, от классической стрижки под льва до гораздо более причудливой стрижки в виде кексов и всего, что между ними", – отметила Джорджина Филлипс, DVM, ветеринар-консультант и автор. NotABully.org.

Ирландский сеттер

Ирландский сеттер – большая, мускулистая собака, отличительной особенностью которой является богатая, шелковистая, гладкая шерсть с окрасом от каштанового до цвета красного дерева. На лапах, ушах и хвосте — очесы. Это элегантная порода пропорционального телосложения с горделивой поступью и высоко поднятой головой, что сделало ее постоянным фаворитом на выставках собак.

"Ирландского сеттера часто называют "буйным рыжим". Они хорошо ладят с семьями, особенно с маленькими детьми. Просто помните – они требуют терпения во время дрессировки и имеют мягкое поведение, поэтому положительное подкрепление просто необходимо", – рассказывает Трэвис Брорсен.

Ротвейлер

Ротвейлер, несмотря на то, что входит в перечень самых опасных собак, также занял строчку и в рейтинге самых красивых пород.

Как и немецкая овчарка, ротвейлеры часто сначала рассматриваются как символы силы и защиты, особенно когда они используются в этой сфере деятельности. Но эксперты говорят, что из-за этой грубой силы легко упустить из виду утонченную красоту мощных собак.

"В то время как многие другие породы, такие как салюки, известны своими длинными линиями и элегантностью, ротвейлер красив по-другому, с сильными конечностями и квадратным, но все же красивым телом. У них не так много цветовых вариаций, как у некоторых других пород, но их классический черно-коричневый рисунок по-прежнему прекрасен своей простотой", – уверена Джорджина Филлипс.

Веймаранер

Веймаранер, или веймарская легавая (нем. weimaraner) — охотничья подружейная собака. Ее предков использовали и в охоте на крупную дичь. Это уникальная порода из-за их привлекательной, потусторонней естественной окраски, которая почти делает их похожими на туман. В сочетании с фирменными светлыми глазами их внешний вид выделяется среди экспертов как один из самых необычных.

"Известный как "серый призрак", веймаранер держался в секрете немецкой аристократией до тех пор, пока он не прибыл в США в 1920-х годах. Президент Эйзенхауэр, кинозвезда Грейс Келли и художник Уильям Вегман были владельцами этих умных и энергичных собак", – подчеркнул Брорсен.

Папийон

Не все щенки должны быть большими или внушительными, чтобы считаться царственными и роскошными. Одна забавная порода славится своей внешностью и задорным характером.

"Папийон – по-французски "бабочка" – входит в группу игруше. Но не позволяйте длинной шерсти обмануть вас: этот щенок требует минимального ухода, это одна из самых умных пород и одна из самых конкурентоспособных собак в соревнованиях по аджилити", – объяснил Брорсен.

