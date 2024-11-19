Собака Чарли завоевала сердца баскетболисток и получила официальную должность в команде (фото)

В университете Чарли Каннингем Джонс описали как известную заразительным энтузиазмом и способностью поднимать настроение. Вне "работы" помощница любит плавать и приносить палочки.

В состав вспомогательного персонала женской команды по баскетболу Red Hawk на сезон 2024-2025 вошла собака. Об этом известно с сайта Монтклерского государственного университета (штат Нью-Джерси, США).

Пес по имени Чарли Каннингем Джонс занимает должность директора Pawsitivity. То есть она отвечает за услугу анималотерапии, которая предусматривает для помощи присутствие собаки.

Чарли Каннингем Джонс в составе дополнительного персонала Фото: Скриншот

Из карточки "работницы" известно, что она — породы золотистый ретривер. Собаке два года, и она имеет "престижное звание" благодаря своему золотому сердцу.

"Чарли известна своим заразительным энтузиазмом, мотивацией вилять хвостом и способностью поднимать настроение как на поле, так и вне его. Независимо от того, приносит ли она радость командным тренировкам, оказывает эмоциональную поддержку или просто предлагает утешительное присутствие, Чарли является любимым членом команды. Она любит баскетбол и всех наших студентов-спортсменов и вспомогательный персонал. Вне службы Чарли любит длительные походы, растирание живота, плавание, сбор палочек и, конечно, угощение", — рассказали о ней в университете.

У Чарли есть собственная страница в Instagram, на которую подписаны более 300 пользователей. В одной из публикаций она сообщила о своем назначении на должность и пообещала "не подвести".

Также из соцсетей известно, что в 2023 году Чарли закончила Petco Positive Dog Training. Речь идет о тренировках, на которых кинологи учат по методам положительного подкрепления, направленным на укрепление доверия и поддержку физического, социального и психического здоровья собаки. В публикации указано, что семья собаки очень гордилась этим достижением.

Чарли Каннингем Джонс с полученным сертификатом Фото: Соцсети

"Я получила много лакомств. Мама говорит, что теперь я должна слушать ее в парке, когда она говорит "иди" и "брось это". Я говорю, что это зависит от того, какие угощения она предлагает. Я теперь выпускница, я не глупая", — говорится в посте.

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