Собака Чарлі завоювала серця баскетболісток і отримала офіційну посаду в команді (фото)

В університеті Чарлі Каннінгем Джонс описали як відому заразливим ентузіазмом та здатністю підіймати настрій. Поза "роботою" помічниця любить плавати та приносити палички.

У склад допоміжного персоналу жіночої команди з баскетболу Red Hawk на сезон 2024-2025 увійшов собака. Про це відомо з сайту Монтклерського державного університету (штат Нью-Джерзі, США).

Пес на ім’я Чарлі Каннінгем Джонс обіймає посаду директорки Pawsitivity. Тобто вона відповідає за послугу анімалотерапії, яка передбачає для допомоги присутність собаки.

Чарлі Каннінгем Джонс в складі додаткового персоналу Фото: Скриншот

З картки "працівниці" відомо, що вона — породи золотистий ретривер. Собаці два роки, і вона має "престижне звання" завдяки своєму золотому серцю.

"Чарлі відома своїм заразливим ентузіазмом, мотивацією виляти хвостом і здатністю підіймати настрій як на полі, так і поза ним. Незалежно від того, чи приносить вона радість командним тренуванням, надає емоційну підтримку чи просто пропонує втішну присутність, Чарлі є улюбленим членом команди. Вона любить баскетбол і всіх наших студентів-спортсменів і допоміжний персонал. Поза службою Чарлі любить тривалі походи, розтирання живота, плавання, збирання паличок і, звісно, ​​частування", — розповіли про неї в університеті.

У Чарлі є власна сторінка в Instagram, на яку підписані понад 300 користувачів. В одній з публікацій вона повідомила про своє призначення на посаду та пообіцяла "не підвести".

Також з соцмереж відомо, що у 2023 році Чарлі закінчила Petco Positive Dog Training. Йдеться про тренування, на яких кінологи вчать за методами позитивного підкріплення, спрямованими на зміцнення довіри та підтримку фізичного, соціального та психічного здоров’я собаки. У публікації зазначено, що сім’я собаки дуже пишалась цим досягненням.

Чарлі Каннінгем Джонс з отриманим сертифікатом Фото: Соцмережi

"Я отримала багато ласощів. Мама каже, що тепер я повинна слухати її в парку, коли вона каже "іди" і "кинь це". Я кажу, що це залежить від того, які частування вона пропонує. Я тепер випускниця, я не дурна", — йдеться у пості.

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