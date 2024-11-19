Співробітникам запропонували накричати на начальство, не боячись звільнення: як це зробити (відео)

Унікальна послуга призначена для тих підлеглих, яких не влаштовують умови роботи, але сказати вони про це бояться через можливі наслідки. Тепер це може зробити анонімно спеціальний агент.

Американська компанія запропонувала унікальний сервіс, який дає змогу співробітникам сварити своє начальство і тим самим не побоюватися відповідної реакції з їхнього боку. Про це йдеться в матеріалі South China Morning Post.

OCDA спеціалізується на анонімній "лайці" підлеглих на адресу босів. Ця функція стане в пригоді тим, хто боїться висловити своє невдоволення через можливі наслідки. Така можливість у короткий термін підкорила користувачів інтернету і найбільше це сподобалося громадянам Китаю, які вважають послугу обов'язковою.

Американська фірма була заснована лише цього року і її власником є стендап-комік і актор Калімар Вайт. На початку листопада користувач TikTok із ніком "The Feedski" зняв огляд на функцію "лайки" і ролик набрав майже 10 мільйонів переглядів.

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Суть послуги в тому, що спеціальний агент відвідує робоче місце співробітника, який подав скаргу, і йде розмовляти з начальством, висловлюючи всі описані невдоволення.

"Місія полягає в тому, щоб забезпечити визнання скарг, одночасно сприяючи розвитку культури поваги та чуйності на робочому місці. Незалежно від того, наскільки напруженою може стати ситуація або наскільки засмучений начальник, агент повинен суворо дотримуватися "сценарію лайки", — ідеться в повідомленні.

Після кожного сеансу компанія викладає відео з "лайкою" на свій офіційний акаунт на YouTube. В одному з них компанія направила агента для того, щоб насварити людину, яка назвалася "містером Елджеєм", але розмова в них не дуже заладилася.

"Я працюю вже понад 17 років, але ви не надаєте мені оплачувану відпустку, а новим співробітникам платите більше, ніж ветеранам. Весь інвентар неорганізований", — висловив невдоволення співробітника призначений агент.

Містер Елджей просив агента негайно піти, але той залишився непохитним і закінчив заздалегідь записаний текст, як і планувалося. Американська компанія обирає на цю роль людей через соціальні мережі і вимоги до агента наступні:

приваблива зовнішність;

наявність дитини, на яку батьки часто лаються;

наявність iPhone;

має знати, як вести дискусію;

має бути з неповної сім'ї.

Американська компанія пропонує співробітникам покарати своє начальство Фото: Скриншот

У мережі користувачі почали писати, що це геніальна ідея, і хлопець, який створив таку послугу, дуже швидко стане мільйонером. Один із китайців також закликав впровадити таку функцію у них у країні, адже це те, чого не вистачає незадоволеним співробітникам.

"Будь ласка, привезіть це в Китай. Мені це терміново потрібно!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що кухареві, який пропрацював у кафе 27 років, задонатили $400 тисяч. Чоловік став відомим після того, як компанія нагородила його мішком із дрібничками за те, що він жодного разу не пропустив зміну за 27 років роботи. Люди сприйняли це як "образу" з боку начальства.