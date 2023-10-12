Жінка діагностувала в себе "сліпоту на час" і залишилася без роботи

Під час розмови з босом на питання про пунктуальність працівниця зізналася, що може спізнюватися на роботу, але роботодавець таке зізнання не оцінив.

Related video

В Великій Британії жінка розкритикувала свого потенційного роботодавця та інших роботодавців через те, що вони не йдуть на компроміси з працівниками і не дозволяють їм спізнюватися на роботу. Про це пише видання Mirror.

Сара Трефрен розповіла, що прийшла на співбесіду із працевлаштування і мала розмову з потенційним босом. Під час розмови на питання про пунктуальність вона зізналася роботодавцю, що може спізнюватися на роботу, бо має "сліпоту часу". Бос таке зізнання не оцінив, нагримав на жінку, і вона пішла зі співбесіди ні з чим.

Важливо

Компенсації за працевлаштування: на що можуть розраховувати роботодавці

Своє обурення щодо ситуації, яка з нею сталася, Сара виклала в мережі і закликала роботодавців зважати на такі "діагнози" у їхніх працівників і "визнати цю хворобу справжньою інвалідністю".

Відео жінки в TikTok переглянули 7,7 мільйона разів. Воно зібрало багато реакцій та коментарів від людей, які були вкрай здивовані її позицією:

Прибув такий до відділення невідкладної допомоги з серцевим нападом, але мусиш чекати 45 хвилин, тому що у лікаря "сліпота часу".

Яка різниця між кимось із сліпотою на час і тим, хто просто не докладає зусиль, щоб встигнути?

Що робити, якщо пацієнту потрібна операція, але через "сліпоту" лікар запізнився, і пацієнт помер. Вчасність — абсолютна мінімальна вимога для роботи.

Нагадаємо, що американські мільярдери оголосили вакансію мрії для собачників. За 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік потрібно забезпечити "винятковий догляд" та увагу двом великим собакам.

Раніше повідомлялося, що жінка влаштувалася на підробіток "голою" прибиральницею. За короткий проміжок часу вона змогла розрахуватися з усіма своїми боргами, а робочий графік у неї розписаний уже на пів року вперед.