Женщина диагностировала у себя "слепоту на время" и осталась без работы

Во время разговора с боссом на вопрос о пунктуальности работница призналась, что может опаздывать на работу, но работодатель такое признание не оценил.

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В Великобритании женщина раскритиковала своего потенциального работодателя и других работодателей из-за того, что они не идут на компромиссы с работниками и не позволяют им опаздывать на работу. Об этом пишет издание Mirror.

Сара Трефрен рассказала, что пришла на собеседование по трудоустройству и имела разговор с потенциальным боссом. Во время разговора на вопрос о пунктуальности она призналась работодателю, что может опаздывать на работу, потому что имеет "слепоту времени". Босс такое признание не оценил, накричал на женщину, и она ушла с собеседования ни с чем.

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Компенсации за трудоустройство: на что могут рассчитывать работодатели

Свое возмущение по поводу ситуации, которая с ней произошла, Сара выложила в сети и призвала работодателей учитывать такие "диагнозы" у их работников и "признать эту болезнь настоящей инвалидностью".

Видео женщины в TikTok просмотрели 7,7 миллиона раз. Оно собрало много реакций и комментариев от людей, которые были крайне удивлены ее позицией:

Прибыл такой в отделение неотложной помощи с сердечным приступом, но должен ждать 45 минут, потому что у врача "слепота времени".

Какая разница между кем-то со слепотой на время и тем, кто просто не прилагает усилий, чтобы успеть?

Что делать, если пациенту нужна операция, но из-за "слепоты" врач опоздал, и пациент умер. Своевременность — абсолютное минимальное требование для работы.

Напомним, что американские миллиардеры объявили вакансию мечты для собачников. За 100 тысяч фунтов стерлингов в год нужно обеспечить "исключительный уход" и внимание двум большим собакам.

Ранее сообщалось, что женщина устроилась на подработку "голой" уборщицей. За короткий промежуток времени она смогла рассчитаться со всеми своими долгами, а рабочий график у нее расписан уже на полгода вперед.