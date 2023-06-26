На работу в "костюме Евы": голая уборщица погасила долги и не имеет отбоя от клиентов (фото)

Женщина утверждает, что работа высокооплачиваемая, а за 10 часов уборки она зарабатывает больше, чем за 40 часов на основной работе.

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В Великобритании женщина устроилась на подработку уборщицей. За короткий промежуток времени она смогла рассчитаться со всеми своими долгами, а рабочий график у нее расписан уже на полгода вперед. Об этом сообщает Mirror.

32-летняя Рианнон из Манчестера рассказывает, что за свою работу в "голой" клининговой компании получает 65 фунтов стерлингов в час (более 3000 грн). Дела пошли в гору и она вот-вот должна уволиться с основной работы, потому что за неделю зарабатывает там меньше, чем за 10 часов работая голой уборщицей. Женщина считает, что такая работа подойдет не всем, но ей она нравится и придает ей уверенности. Уборщица уже "набила" базу клиентов — в целом это мужчины, а ее график расписан уже на несколько месяцев вперед.

"В следующие три-шесть месяцев мне придется работать всего 10 часов за то, что я заработаю за 40 часов в неделю на моей основной работе. В остальном это обычный рабочий день, но это заставляет меня вставать, делать прическу и макияж. Все мои клиенты были милыми и порядочными джентльменами. Они очень любезны, что повышает мою уверенность в себе", — рассказывает Рианнон.

Уборщица заботится о безопасности и хочет предупредить других, кто начинает заниматься этой профессией, чтобы они были осторожны.

"В компании Naked Cleaning Company все связано с очень высокими стандартами безопасности. Я не хотела бы работать ни на кого другого в этой области", — рассказала женщина.

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