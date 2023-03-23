Мусы, самбуки и кнели в желе: Нацбанк ищет в штат "мишленовского" повара

В НБУ ищут повара, умеющего готовить блюда, "требующие особо сложной кулинарной обработки". Также кандидат должен делать бульоны с профитролями и напитки на основе ликера.

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Национальный Банк Украины в поисках "непростого" повара. Он должен уметь не просто готовить обычные блюда, а изысканные ресторанные блюда и самбуки и муссы. Объявление разместили на сайте НБУ.

"Функциональные задачи: приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих особо сложной кулинарной обработки, а именно: паштет из печени", — говорится в объявлении.

Повар должен уметь готовить:

кнели рыбные в желе;

рыбу заливную, фаршированную, жареную и порциями;

бульон с профитролями, кнелями или фрикадельками;

уху с разными видами рыбы;

окрошку овощную и мясную;

разные тушеные, жареные, вареные, фаршированные, запеченные отдельными порциями в разных соусах блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей, творога, теста и яиц;

кремы, муссы, самбуки, сладкие соусы, фрукты и ягоды в сиропе с наполнителями;

горячие напитки согласно Сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий для предприятий ресторанного хозяйства и другой продукции.

Размер зарплаты повара в НБУ не называют, но обещают карьерный рост, команду единомышленников, новые вызовы и возможность быть причастными к развитию Украины.

В сети объявление вызвало неоднозначную реакцию.

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