Пропал под Бахмутом: родные нашли бойца благодаря фото в соцсети, — СМИ

Мать 46-летнего Ивана Ивахива из Тернопольской области увидела фото в соцсети и узнала в мужчине с перевязанной головой своего сына, который пропал под Бахмутом в начале февраля.

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Родные нашли пропавшего под Бахмутом родственника благодаря фото в соцсетях. Сам боец не искал семью из-за потери памяти. Об этом сегодня, 21 марта, пишет Оbozrevatel.

Мать 46-летнего Ивана Ивахива из Тернопольской области увидела фото в соцсети в группе "Поиск людей во время войны" и узнала в мужчине с перевязанной головой своего сына, который пропал под Бахмутом в начале февраля. Иван родом из поселка Гусятин Тернопольской области, на фронт ушел добровольцем еще в конце 2022 года. В феврале 2023 года перестал выходить на связь.

Родные нашли бойца благодаря фото в соцсети

В настоящее время раненый боец находится в Виннице в больнице скорой помощи.

"После ранения он не говорит и ничего о себе не помнит. Я решил помочь ему найти близких. Мама приезжала, и он ее вроде бы узнал", – рассказал сосед Ивана, который и выложил его фото и объявления.

По словам мамы бойца, пока его ждет очередная операция на голове, там остался обломок, который должны удалить специалисты.

Напомним, 16 марта Фокус писал об истории спасения 27-летнего бойца, проведшего в подвале под Бахмутом в плену россиян 42 дня. С дырами от пуль и осколков в бедре и спине, но жив! Из ада его вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии. Наверху шли бои, а раненый Алексей дни лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь.

В плену россиян погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко. Его тело нашли, когда ВСУ отразили враждебную позицию у оккупантов под Бахмутом, где те держали пленных. Военный получил ранение в бою, его подразделение было взято в окружение, а сам Иваненко попал в плен к российским военным. Он прожил с ранением 4 дня и умер, потому что не получил медицинской помощи.

Расстрелянный оккупантами боец ВСУ Александр Мациевский попал в плен, когда пошел на боевое задание вместе с группой товарищей. Между ними и оккупантами завязалось неравное сражение. В результате чего все пять военных погибли. Забрать тела украинских солдат не удалось, их вернули во время обмена с россиянами.

Напомним, что в начале октября 2022 года на Донецком направлении погиб историк и депутат Запорожского горсовета Вячеслав Зайцев. Один из главарей боевиков Арсен Павлов по кличке "Моторола" называл его личным врагом.

Фокус ранее писал, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно защитнику Донецкого аэропорта Петру Полицяку.