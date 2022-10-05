На фронте погиб "личный враг Моторолы" военный Вячеслав Зайцев (фото)

Украинец на фронте с 2014 года. Он участвовал в обороне Донецкого аэропорта и был дважды ранен.

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Историк и депутат Запорожского городского совета Вячеслав Зайцев погиб на Донецком направлении фронта в среду, 5 октября. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета и исполняющий обязанности городского главы Анатолий Куртев на своей странице в Фейсбуке.

По словам Куртева, погибший Вячеслав Зайцев с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтоб защищать свою страну.

"Погиб, отстаивая цельность нашего государства на Донецком направлении", – написал секретарь Запорожского горсовета.

Куртев также отметил, что Зайцев был настоящим украинцем, патриотом и героем.

Что известно о погибшем Вячеславе Зайцеве

В 2014 году Зайцев пошел в военкомат и записался в ряды добровольцев, которые отражали российскую агрессию на Донбассе. Имел опыт военной службы в боевой десантной части в Болграде.

Начал выполнять боевые задания в составе 79-й аэромобильной бригады. Сначала Зайцев и другие военные бригады дислоцировались на админгранице с аннексированным Крымом (район Чонгара). В мае 2014 года Зайцева направили в Донецкую область.

Там, будучи гранатометчиком, он вместе с другими бойцами удерживал ДАП. Даже получив ранение, Зайцев отказался от эвакуации и продолжил отражать атаки российских военных в районе Донецкого аэропорта.

Один из главарей донецких боевиков и российский наемник Арсен Павлов по кличке "Моторола" в радиоперехвате назвал Зайцева своим личным врагом.

В декабре 2014 года Зайцев был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

В последнее время Зайцев заведовал научной библиотекой в Национальном заповеднике "Хортица", а также возглавлял его информационно-издательский отдел.

Был в браке с Оксаной Медко.

[ + – ] Вячеслав Зайцев в гражданской жизни профессионально занимался историей как наукой Фото: Facebook

К слову, еще сегодня утром Зайцев выходил на связь и опубликовал на своей странице в Фейсбуке последний пост.

В нем военный передавал украинцам привет из донецких степей и просил помочь с ремонтом двигателя для автомобиля Folksvagen T3.

[ + – ] Утром 5 октября украинский военный еще выходил на связь, а уже во второй половине дня стало известно о его гибели Фото: Facebook

Напомним, в российско-украинской войне погиб 23-летний доброволец из Ирландии. Рори Мейсон воевал против агрессора в составе украинского Интернационального легиона неподалеку от российской границы. Боец погиб при контрнаступлении на Харьковском направлении.

Фокус также писал о том, что в бою над Черным морем погиб летчик Михаил Матюшенко. Военный смог провести ночью бой на тренировочном самолете Л-39 против российской пары Су-30.