На войне против России погиб 23-летний доброволец из Ирландии

Рори Мейсон воевал против агрессора в составе украинского Интернационального легиона неподалеку от российской границы. Боец погиб при контрнаступлении на Харьковском направлении.

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23-летний ирландский доброволец Рори Мейсон, воевавший в составе Интернационального легиона Украины, погиб в ходе полномасштабной войны неподалеку от российской границы. Об этом в среду, 5 октября, сообщает издание Sky News.

По данным СМИ, Министерство иностранных дел Ирландии сообщило семье Мейсонов о гибели их сына. Отец добровольца описал бойца как "молодого, энергичного и целеустремленного молодого человека".

"Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и его самоотверженностью, которыми он заручился в поддержку Украины… У него всегда было глубокое чувство, что хорошо, а что плохо, и он не мог игнорировать несправедливость", — вспоминает отец погибшего.

В свою очередь пресс-служба Интернационального легиона Украины заявила, что подразделение, в составе которого был Мейсон, попало под обстрел во время выполнения боевых задач в ходе контрнаступления на Харьковском направлении. Там добавили, что память о Рори Мейсоне будет жить в его части, легионе и Вооруженных силах Украины.

Напомним, 27 февраля о создании Интернационального легиона объявил президент Украины Владимир Зеленский. Спустя несколько недель после начала полномасштабной войны Фокус подробно разбирался, кто воюет на стороне Украины в составе Интернационального легиона.

Также мы писали о том, как 24 августа в боях под Харьковом погиб 48-летний британский парамедик-доброволец из Иностранного легиона Украины Крейг Макинтош.