Интернациональный легион. Кто из иностранцев воюет в Украине за безопасность в Европе

Для иностранных добровольцев, готовых воевать за Украину, создали Интернациональный легион территориальной обороны, куда, по разным данным, вступили более 20 тысяч человек из 52 стран мира.

27 февраля, на третий день после начала полномасштабной войны России против Украины, Владимир Зеленский обратился к иностранным гражданам, готовым защищать безопасность в Европе и мире, с предложением приехать в нашу страну и встать бок о бок с украинцами.

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Помощь соседей. Кто вступает в Интернациональный легион обороны Украины

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", — обратился Владимир Зеленский 27 февраля к иностранным гражданам. А 1 марта подписал указ о введении временного безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины.

С того момента, по информации командующего ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, в Украину отправились 20 тысяч добровольцев и ветеранов из 52 стран. Большинство участников военных действий предпочитают не афишировать информацию о себе, так как некоторые страны официально не рекомендуют своим гражданам участвовать в войне в Украине. Так, например, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские военные, которые добровольно отправятся воевать в Украину, нарушат законодательство своей страны и будут привлечены к ответственности по возвращению.

"Позиция правительства заключается в том, что если вы служите в вооруженных силах, вы нарушите закон, если отправитесь в Украину воевать в качестве добровольца", — цитирует Уоллеса издание Politico.

Однако про некоторых добровольцев известно из открытых источников. Одними из первых в Украину прибыли военные из Грузии, Польши и Беларуси. По информации экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который с осени прошлого года находится в грузинской тюрьме, по состоянию на 9 марта в Украину приехали более 400 добровольцев из Грузии. Некоторые из них записали видеообращение, в котором озвучили свою позицию относительно российских военных.

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Для белорусов в Украине создали отдельную роту теробороны, сформированную при батальоне "Азов" Национальной гвардии МВД. Она участвует в обороне Киева.

А польские добровольцы, которые воюют против российских оккупантов в Украине, недавно записали видео, на котором показали сожженную военную технику РФ в одном из украинских населенных пунктов, о чем сообщило информационное агентство УНИАН. По словам одного из польских военных, им удалось уничтожить целую колонну российской техники.

Также помощь Украине предложил глава правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев. В первые дни войны он обратился к Владимиру Зеленскому с предложением подписать соглашение о военном сотрудничестве и направить в Украину из Европы добровольческие отряды граждан ЧРИ, готовых встать на защиту украинского народ. По словам Закаева, в европейских странах проживают около 300 тысяч чеченцев.

Воевать за Украину прибывают бойцы спецназа Израиля, Британии и США

Вместе с нашими ближайшими соседями, готовыми бок о бок с украинцами защищать мир в Европе, в Украину прибыли ветераны израильского спецназа, о чем 4 марта сообщил нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко. А также американские и британские ветераны.

По информации Голоса Америки со ссылкой на представителя посольства Украины в Вашингтоне, по состоянию на 6 марта в Украину готовы были отправиться три тысячи американских добровольцев для службы в Интернациональном легионе теробороны. Среди желающих есть американцы, воевавшие в Ираке, Боснии и других горячих точках.

7 марта, по словам журналиста Fox News Лукаса Томлинсона, в Украину прибыли британские королевские морские пехотинцы, вступающие в ряды Интернационального легиона теробороны. А в интернете появились видеозаписи, на которых добровольцы из Великобритании рассказывают, зачем приехали воевать за Украину.

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"Большинство из нас бывшие военные. Мы хорошо подготовлены. Почему мы сюда приехали? Тут происходят военные преступления, а этого не должно быть. Гражданские объекты бомбардируются, мирных жителей убивают, женщин насилуют – этого не должно быть и это нужно остановить", – говорит доброволец Джекс из Англии.

Среди добровольцев из Великобритании журналисты заметили сына депутата британского парламента от Консервативной партии и советницы премьер-министра Великобритании Хелен Грант, 30-летнего Бена Гранта. Он бывший спецназовец Королевской морской пехоты. Бен Грант сообщил журналистам, что приехал воевать добровольно, так как увидел кадры, на которых российские войска бомбят дом, где слышны крики ребенка.

"Меня не посылали, ничего общего с правительством, ничего общего с моей матерью. Просто хочу прояснить это, совершенно на свой страх и риск, я решил сделать это. Я даже не сказал маме, но это то, что есть", — отметил бывший спецназовец.

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"Я думал, что я отец троих детей, и если бы это были мои дети, я знаю, что бы я сделал, я бы пошел и дрался", — объяснил он.

Снайпер, который воевал с ИГИЛ

Особое место среди добровольцев занимают профессиональные снайперы.

9 марта британское издания The Mirror сообщило, что противостоять российской армии в Украине отправился один из самых точных снайперов в мире, гражданин Канады, дважды воевавший в Афганистане в 2009 и 2011 годах в составе канадского контингента, а также боровшийся с вооруженной группировкой "Исламское государство" в Ираке. Его позывной "Вали", что в переводе с арабского означает "защитник".

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Бывший военный пообщался с несколькими иностранными СМИ. Как удалось выяснить французскому изданию Lapresse, Вали решил отправиться в Украину после звонка друга, который несколько месяцев занимается организацией "нейтральных конвоев" с гуманитарной помощью для доставки продовольствия на оккупированный Донбасс.

"Он сказал мне, что им нужен снайпер. Это как пожарный, который слышит сигнал тревоги. Я должен был пойти туда", — объяснил доброволец журналистам. По информации СМИ, у Вали дома осталась супруга с ребенком, которому на следующей неделе исполнится год.

Военные медики тоже едут в Украину

Помимо иностранных снайперов и спецназа, готовых сражаться с российскими оккупантами, в Украину приехали военные медики. Один из них — военный хирург из Парижа Крис. Он уже был в Украине в 2014 году, когда началась война на Донбассе, и снова вернулся в 2022, потому что понял, что нужна его помощь.

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Крис вступил в одно из киевских подразделений теробороны. Он обучает тактической медицине, помогает развернуть полевые пункты медицинской помощи и оказывает медицинскую помощь.

"У него нет сомнений в том, на чей стороне правда, потому что он видит все своими глазами", — рассказывает у себя в Facebook украинский военный Алексей Бобовников.

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