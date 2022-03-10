UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Британец, присоединившийся к украинцам в борьбе против ВС РФ, рассказал о битве за Гостомель

35808
Джейсон Хей, джейсон хейг, иностранный легион, война в украине, война с россией, грузинский легион, иностранные добровольцы
Фото: Соцсети | Джейсон Хей во время службы в армии

Бывший армейский медик Джейсон Хей вступил в бой с российскими войсками, но позже был задержан украинскими спецслужбами

Один из первых британцев, прибывших в Украину с началом войны с Россией, уже успел повоевать в Гостомеле и вернуться обратно в Британию. Военный медик Джейсон Хей дал откровенное интервью изданию The Sun.

34-летний Джейсон два раза ездил в Ирак, имеет специализацию "военный медик", а потому, когда РФ вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, отправился сражаться рядом с украинским военными.

"Украинцы сражались, как львы, и я горжусь тем, что был рядом с ними. То, что делает Путин, это терроризм. Он бомбит детей и семьи ни за что. Он военный преступник, — заявил Джейсон.

Впрочем, когда он заявил своим товарищам, что собирается в Украину, они назвали его сумасшедшим.

"Когда я сказал своим товарищам, они такие: "Ты что, с ума сошли?". Я квалифицированный боевой медик и семь лет работал частным военным подрядчиком. Я хотел пойти и сделать что-то хорошее", — он прибыл в Украину и вступил в Грузинский национальный легион, который с 2016 года интегрировался в состав ВСУ.

Джейсон спал, когда его разбудил товарищ и он понял, что началось наступление. "Мир просто взорвался. Было слышно, как над зданиями летят ракеты. Вдалеке по всему городу вспыхивали яркие огни от бомбардировки ВС РФ. Это было совершенно сюрреалистично", — Джейсон выбежал из своей квартиры в центре Киева в полной броне и с АК-47. Их подразделение быстро присоединилось к украинским войскам, которые направлялись оборонять аэропорт в Гостомеле.

джейсон хейг, британец, британский военный, грузинский легион
Фото: Соцсети
джейсон хейг, британец, британский военный, грузинский легион
Фото: Соцсети
джейсон хейг, британец, британский военный, грузинский легион
Фото: Соцсети
джейсон хейг, британец, британский военный, грузинский легион
джейсон хейг, британец, британский военный, грузинский легион
джейсон хейг, британец, британский военный, грузинский легион

"Это была очень запутанная ситуация. Никто на самом деле не знал, что происходит. Когда мы направились в темноту, я думаю, будет справедливо сказать, что я был напуган. Любой, кто оказывается в такой ситуации и говорит, что не боится, — лжец. Когда мы приехали, было очень тихо. Но вдруг перед нами открылись врата ада", — Джейсон рассказал, что эскадрилья российских самолетов выпустила ракеты, прежде чем к ним присоединился флот ударных вертолетов.

Джейсон и десять солдат из Грузинского легиона укрылись в лесу. Джейсон признался, что он с товарищами были очень близки к тому, чтобы погибнуть.

"Я никогда не видел такой огневой мощи, и я не думаю, что кто-то из моего поколения видел. Ирак и Афганистан были совершенно другими", — отметил Джейсон. Далее, по его словам, прибыло подкрепление со "Стингерами", которыми начали уничтожать российские вертолеты.

Однако позже Джейсон и его американский приятель были арестованы украинскими спецагентами, искавшими русских диверсантов. Он пояснил: "У нас с приятелем был лишь рюкзак с двумя рациями и небольшим пистолетом".

"Они были у нас по реальным причинам, например, если сеть связи вышла из строя, но они вызывали подозрение", — признался британец.

Джейсона с товарищем доставили на базу службы безопасности и допрашивали в течение трех часов. "Один из охранников ударил меня по голове. Вошел другой парень, и по его экипировке я мог сказать, что он был в элитном подразделении. И я подумал: "Черт, это реально". Они продолжали кричать на меня по-русски, я сказал, что я англичанин. Они ударили меня восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и сильное кровотечение. Они просмотрели мой телефон и мои сообщения, и это был действительно страшный момент. "Я не боялся смерти, но я боялся того, как будет расстроены моя семья и друзья, если со мной что-то случится", — далее, как рассказал Джейсон, их отпустили и он отправился в Польшу, где сел на поезд до Варшавы.

Оттуда он вылетел в Великобританию и в прошлую пятницу вернулся домой в Киддерминстер. Он пояснил: "Я пошел туда не умирать. Я, конечно, думал об этом", — признался британец.

Битва за аэропорт Антонова, также известная как битва при Гостомеле, была одной из первых крупных стычек российско-украинской войны, когда ВС РФ пытались авиацией подавить украинское сопротивление.

Напомним, ранее Фокус писал про британцев, который покинули свою страну, чтобы защищать Украину. Они рассказали о своих мотивах.