Британец, присоединившийся к украинцам в борьбе против ВС РФ, рассказал о битве за Гостомель

Бывший армейский медик Джейсон Хей вступил в бой с российскими войсками, но позже был задержан украинскими спецслужбами

Один из первых британцев, прибывших в Украину с началом войны с Россией, уже успел повоевать в Гостомеле и вернуться обратно в Британию. Военный медик Джейсон Хей дал откровенное интервью изданию The Sun.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

34-летний Джейсон два раза ездил в Ирак, имеет специализацию "военный медик", а потому, когда РФ вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, отправился сражаться рядом с украинским военными.

"Украинцы сражались, как львы, и я горжусь тем, что был рядом с ними. То, что делает Путин, это терроризм. Он бомбит детей и семьи ни за что. Он военный преступник, — заявил Джейсон.

Впрочем, когда он заявил своим товарищам, что собирается в Украину, они назвали его сумасшедшим.

"Когда я сказал своим товарищам, они такие: "Ты что, с ума сошли?". Я квалифицированный боевой медик и семь лет работал частным военным подрядчиком. Я хотел пойти и сделать что-то хорошее", — он прибыл в Украину и вступил в Грузинский национальный легион, который с 2016 года интегрировался в состав ВСУ.

Джейсон спал, когда его разбудил товарищ и он понял, что началось наступление. "Мир просто взорвался. Было слышно, как над зданиями летят ракеты. Вдалеке по всему городу вспыхивали яркие огни от бомбардировки ВС РФ. Это было совершенно сюрреалистично", — Джейсон выбежал из своей квартиры в центре Киева в полной броне и с АК-47. Их подразделение быстро присоединилось к украинским войскам, которые направлялись оборонять аэропорт в Гостомеле.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Это была очень запутанная ситуация. Никто на самом деле не знал, что происходит. Когда мы направились в темноту, я думаю, будет справедливо сказать, что я был напуган. Любой, кто оказывается в такой ситуации и говорит, что не боится, — лжец. Когда мы приехали, было очень тихо. Но вдруг перед нами открылись врата ада", — Джейсон рассказал, что эскадрилья российских самолетов выпустила ракеты, прежде чем к ним присоединился флот ударных вертолетов.

Джейсон и десять солдат из Грузинского легиона укрылись в лесу. Джейсон признался, что он с товарищами были очень близки к тому, чтобы погибнуть.

"Я никогда не видел такой огневой мощи, и я не думаю, что кто-то из моего поколения видел. Ирак и Афганистан были совершенно другими", — отметил Джейсон. Далее, по его словам, прибыло подкрепление со "Стингерами", которыми начали уничтожать российские вертолеты.

Однако позже Джейсон и его американский приятель были арестованы украинскими спецагентами, искавшими русских диверсантов. Он пояснил: "У нас с приятелем был лишь рюкзак с двумя рациями и небольшим пистолетом".

"Они были у нас по реальным причинам, например, если сеть связи вышла из строя, но они вызывали подозрение", — признался британец.

Джейсона с товарищем доставили на базу службы безопасности и допрашивали в течение трех часов. "Один из охранников ударил меня по голове. Вошел другой парень, и по его экипировке я мог сказать, что он был в элитном подразделении. И я подумал: "Черт, это реально". Они продолжали кричать на меня по-русски, я сказал, что я англичанин. Они ударили меня восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и сильное кровотечение. Они просмотрели мой телефон и мои сообщения, и это был действительно страшный момент. "Я не боялся смерти, но я боялся того, как будет расстроены моя семья и друзья, если со мной что-то случится", — далее, как рассказал Джейсон, их отпустили и он отправился в Польшу, где сел на поезд до Варшавы.

Оттуда он вылетел в Великобританию и в прошлую пятницу вернулся домой в Киддерминстер. Он пояснил: "Я пошел туда не умирать. Я, конечно, думал об этом", — признался британец.

Битва за аэропорт Антонова, также известная как битва при Гостомеле, была одной из первых крупных стычек российско-украинской войны, когда ВС РФ пытались авиацией подавить украинское сопротивление.

Напомним, ранее Фокус писал про британцев, который покинули свою страну, чтобы защищать Украину. Они рассказали о своих мотивах.