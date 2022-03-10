Британець, який приєднався до українців у боротьбі проти ЗС РФ, розповів про битву за Гостомель

Колишній армійський медик Джейсон Хей вступив у бій із російськими військами, але пізніше був затриманий українськими спецслужбами.

Один із перших британців, які прибули в Україну з початком війни з Росією, вже встиг повоювати в Гостомелі та повернутися назад до Британії. Військовий медик Джейсон Хей дав відверте інтерв'ю The Sun.

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34-річний Джейсон двічі їздив до Іраку, має спеціалізацію "військовий медик", а тому коли РФ вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, відправився боротися поряд з українськими військовими.

"Українці билися, як леви, і я пишаюся тим, що був поряд з ними. Те, що робить Путін, це тероризм. Він бомбардує дітей та сім'ї ні за що. Він військовий злочинець", — заявив Джейсон.

Втім, коли він заявив своїм товаришам, що збирається до України, вони назвали його божевільним.

"Коли я сказав своїм товаришам, вони такі: "Ти що, з глузду з'їхав?". Я кваліфікований бойовий медик і сім років працював приватним військовим підрядником. Я хотів піти і зробити щось хороше", — він прибув до України і вступив до Грузинського національного легіону, який з 2016 року інтегрувався до складу ЗСУ.

Джейсон спав, коли його розбудив товариш і він зрозумів, що почався наступ. "Світ просто вибухнув. Було чути, як над будинками летять ракети. Вдалині по всьому місту спалахували яскраві вогні від бомбардування ЗС РФ. Це було абсолютно сюрреалістично", — Джейсон вибіг зі своєї квартири в центрі Києва в повній броні та з АК-47. Їхній підрозділ швидко приєднався до українських військ, які прямували обороняти аеропорт у Гостомелі.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Це була дуже заплутана ситуація. Ніхто насправді не знав, що відбувається. Коли ми попрямували в темряву, я думаю, справедливо сказати, що я був наляканий. Будь-хто, хто опиняється в такій ситуації і каже, що не боїться, — брехун. Коли ми приїхали, було дуже тихо. Але раптом перед нами відкрилася брама пекла", — Джейсон розповів, що ескадрилья російських літаків випустила ракети, перш ніж до них приєднався флот ударних вертольотів.

Джейсон і десять солдатів із Грузинського легіону сховалися в лісі. Джейсон зізнався, що він з товаришами були дуже близькими до того, щоб загинути.

"Я ніколи не бачив такої вогневої потужності, і я не думаю, що хтось із мого покоління бачив. Ірак та Афганістан були зовсім іншими", — зазначив Джейсон. Далі, за його словами, прибуло підкріплення зі "Стінгерами", якими почали знищувати російські гелікоптери.

Проте пізніше Джейсон та його американський приятель були заарештовані українськими спецагентами, які шукали російських диверсантів. Він пояснив: "У нас із приятелем був лише рюкзак з двома раціями та невеликим пістолетом".

"Вони були у нас із реальних причин, наприклад, якщо мережа зв'язку вийшла з ладу, але вони викликали підозру", — зізнався британець.

Джейсона з товаришем доставили на базу Служби безпеки та допитували протягом трьох годин. "Один із охоронців ударив мене по голові. Увійшов інший хлопець, і за його екіпіровкою я міг сказати, що він був в елітному підрозділі. І я подумав: "Чорт, це реально". Вони продовжували кричати на мене російською, я сказав, що я англієць. Вони вдарили мене вісім або дев'ять разів. У мене був досить сильний струс мозку і сильна кровотеча. Вони переглянули мій телефон і мої повідомлення, і це був дійсно страшний момент. "Я не боявся смерті, але я боявся того, як буде засмучена моя сім'я та друзі, якщо зі мною щось трапиться", — далі, як розповів Джейсон, їх відпустили і він вирушив до Польщі, де сів на поїзд до Варшави.

Звідти він вилетів до Великобританії і минулої п'ятниці повернувся додому в Кіддермінстер. Він пояснив: "Я пішов туди не вмирати. Я, звичайно, думав про це", — зізнався британець.

Битва за аеропорт Антонова, також відома як битва при Гостомелі, була однією з перших великих сутичок російсько-української війни, коли ЗС РФ намагалися авіацією придушити український опір.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британців, які покинули свою країну, щоб захищати Україну. Вони розповіли про свої мотиви.