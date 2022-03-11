Міжнародний легіон. Хто з іноземців воює в Україні за безпеку в Європі

Для іноземних добровольців, які готові воювати за Україну, створили Міжнародний легіон територіальної оборони, куди, за різними даними, вступили понад 20 тисяч людей із 52 країн світу.

27 лютого, на третій день після початку повномасштабної війни Росії проти України, Володимир Зеленський звернувся до іноземних громадян, готових захищати безпеку в Європі та світі, з пропозицією приїхати до нашої країни та стати пліч-о-пліч з українцями.

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Допомога сусідів. Хто вступає до Міжнародного легіону оборони України

"Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття", — звернувся Володимир Зеленський 27 лютого до іноземних громадян. А 1 березня підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України.

З того моменту, за інформацією командувача ГУР Міноборони України Кирила Буданова, в Україну вирушили 20 тисяч добровольців і ветеранів із 52 країн. Більшість учасників військових дій вважають за краще не афішувати інформацію про себе, оскільки деякі країни офіційно не рекомендують своїм громадянам брати участь у війні в Україні. Так, наприклад, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що британські військові, які добровільно вирушать воювати в Україну, порушать законодавство своєї країни та будуть притягнуті до відповідальності після повернення.

"Позиція уряду полягає в тому, що якщо ви служите у збройних силах, ви порушите закон, якщо вирушите до України воювати як доброволець", — цитує Воллеса видання Politico.

Проте про деяких добровольців відомо з відкритих джерел. Одними з перших в Україну прибули військові з Грузії, Польщі та Білорусі. За інформацією експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який з осені минулого року перебуває у грузинській в'язниці, станом на 9 березня в Україну приїхали понад 400 добровольців із Грузії. Деякі записали відеозвернення, в якому озвучили свою позицію щодо російських військових.

[ + – ] Грузинські добровольці готові воювати з Росією

Для білорусів в Україні створили окрему роту тероборони, сформовану при батальйоні "Азов" Національної гвардії МВС. Вона бере участь в обороні Києва.

А польські добровольці, котрі воюють проти російських окупантів в Україні, нещодавно записали відео, на якому показали спалену військову техніку РФ в одному з українських населених пунктів, про що повідомило інформаційне агентство УНІАН. За словами одного з польських військових, їм вдалося знищити цілу колону російської техніки.

Також допомогу Україні запропонував глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв. У перші дні війни він звернувся до Володимира Зеленського з пропозицією підписати угоду про військове співробітництво та направити в Україну з Європи добровольчі загони громадян ЧРІ, які готові стати на захист українського народу. За словами Закаєва, у європейських країнах проживає приблизно 300 тисяч чеченців.

Воювати за Україну прибувають бійці спецназу Ізраїлю, Британії та США

Разом із нашими найближчими сусідами, готовими пліч-о-пліч з українцями захищати мир у Європі, в Україну прибули ветерани ізраїльського спецназу, про що 4 березня повідомив нардеп від фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко. А також американські та британські ветерани.

За інформацією Голосу Америки з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні, станом на 6 березня в Україну готові були вирушити три тисячі американських добровольців для служби в Інтернаціональному легіоні тероборони. Серед охочих є американці, які воювали в Іраку, Боснії та інших гарячих точках.

7 березня, за словами журналіста Fox News Лукаса Томлінсона, в Україну прибули британські королівські морські піхотинці, які вступають до лав Міжнародного легіону тероборони. А в інтернеті з'явилися відеозаписи, на яких добровольці з Великої Британії розповідають, навіщо приїхали воювати за Україну.

[ + – ] Британські морські піхотинці воюють в Україні

"Більшість із нас колишні військові. Ми добре підготовлені. Чому ми сюди приїхали? Тут відбуваються військові злочини, а цього не має бути. Громадянські об'єкти бомбардуються, мирних жителів убивають, жінок ґвалтують — цього не повинно бути і це треба зупинити", — каже доброволець Джекс з Англії.

Серед добровольців із Великої Британії журналісти помітили сина депутата британського парламенту від Консервативної партії та радниці прем'єр-міністра Великої Британії Гелен Ґрант, 30-річного Бена Ґранта. Він колишній спецназівець Королівської морської піхоти. Бен Ґрант повідомив журналістам, що приїхав воювати добровільно, оскільки побачив кадри, на яких російські війська бомблять будинок, де чути крики дитини.

"Мене не надсилали, нічого спільного з урядом, нічого спільного з моєю матір'ю. Просто хочу прояснити це, повністю на свій страх і ризик, я вирішив зробити це. Я навіть не сказав мамі, але це те, що є", — зазначив колишній спецназівець.

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"Я думав, що я батько трьох дітей, і якби це були мої діти, я знаю, що б я зробив, я пішов би і бився", — пояснив він.

Снайпер, який воював з ІДІЛ

Особливе місце серед добровольців посідають професійні снайпери.

9 березня британське видання The Mirror повідомило, що протистояти російській армії в Україні вирушив один із найточніших снайперів у світі, громадянин Канади, який двічі воював в Афганістані в 2009 і 2011 роках у складі канадського контингенту, а також боровся зі збройним угрупуванням "Іслам" в Іраку. Його позивний "Валі", що в перекладі з арабської означає "захисник".

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Колишній військовий поспілкувався з кількома іноземними ЗМІ. Як вдалося з'ясувати французькому виданню Lapresse, Валі вирішив вирушити в Україну після дзвінка друга, який кілька місяців займається організацією "нейтральних конвоїв" із гуманітарною допомогою для доставки продовольства на окупований Донбас.

"Він сказав мені, що їм потрібен снайпер. Це як пожежник, який чує сигнал тривоги. Я мав піти туди", — пояснив доброволець журналістам. За інформацією ЗМІ, у Валі вдома залишилася дружина з дитиною, якій наступного тижня виповниться рік.

Військові медики теж їдуть в Україну

Крім іноземних снайперів і спецназу, готових боротися з російськими окупантами, в Україну приїхали військові медики. Один із них — військовий хірург із Парижа Кріс. Він уже був в Україні в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, і знову повернувся у 2022 році, бо зрозумів, що потрібна його допомога.

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Кріс вступив до одного з київських підрозділів тероборони. Він навчає тактичній медицині, допомагає розгорнути польові пункти медичної допомоги та надає медичну допомогу.

"У нього немає сумнівів у тому, на чийому боці правда, тому що він бачить усе на власні очі", — розповідає у себе у Facebook український військовий Олексій Бобовніков.

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