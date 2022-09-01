Под Харьковом погиб британский медик-доброволец из Иностранного легиона Украины, – The Guardian

По словам журналистов, Крейг Макинтош из Норфолка был убит 24 августа. У себя на родине он работал ландшафтным дизайнером, но после полномасштабного вторжения РФ решил ехать добровольцем в Украину.

24 августа в боях под Харьковом погиб 48-летний британский парамедик-доброволец из Иностранного легиона Украины Крейг Макинтош. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на сестру убитого Лорну Макинтош.

"Наш брат храбро вызвался поехать в Украину в качестве медика, чтобы помогать спасать жизни в этой раздираемой войной стране. При исполнении служебных обязанностей, помогая другим, он погиб", – прокомментировала Лорна.

По ее словам, тело брата сейчас находится в украинском морге, и семье нужны средства для транспортировки погибшего домой.

Близкие Крейга запустили сбор денег на краудфандинговой платформе GoFundMe. Они надеялись собрать 4,5 тыс. фунтов стерлингов для оплаты всех расходов. В настоящее время им пожертвовали почти 11 тыс. фунтов стерлингов.

Крейг Макинтош родом из города Тетфорд в графстве Норфолк. До 24 февраля он работал ландшафтным дизайнером, однако после полномасштабного вторжения РФ решил ехать добровольцем на фронт. Впервые он приехал в Украину 24 марта, однако в апреле вернулся в Великобританию. В августе он снова направился на поле боя.

Как сообщается, его отряд попал в засаду под Харьковом, где он и погиб.

"Он всегда мечтал служить в вооруженных силах, и, наблюдая за разворачивающимся конфликтом и видя разрушения, решил, что хочет пойти помогать людям", – рассказала его сестра.

На родине у Макинтоша остались жена и четверо детей.

Напомним, в начале июня в "ДНР" вынесли смертный приговор иностранцам, воевавшим за Украину. Боевики "приговорили" к казни граждан Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима, которые воевали в рядах ВСУ.

В конце июня британец Эйден Аслин сообщил своим родным, что его должны скоро казнить. Британский военнопленный позвонил своим родственникам и попрощался с ними, сообщив о том, что никто не пытался договориться о его освобождении.