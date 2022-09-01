Під Харковом загинув британський медик-доброволець з Іноземного легіону України, – The Guardian

За словами журналістів, Крейга Макінтоша з Норфолка вбили 24 серпня. У себе на батьківщині він працював ландшафтним дизайнером, але після повномасштабного вторгнення РФ вирішив їхати добровольцем до України.

24 серпня у боях під Харковом загинув 48-річний британський парамедик-доброволець з Іноземного легіону України Крейг Макінтош. Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на сестру вбитого Лорну Макінтош.

"Наш брат хоробро зголосився поїхати в Україну як медик, щоб допомагати рятувати життя в цій країні, що роздирається війною. Під час виконання службових обов'язків, допомагаючи іншим, він загинув", — прокоментувала Лорна.

За її словами, тіло брата зараз перебуває в українському морзі, і сім'ї потрібні кошти на транспортування загиблого додому.

Близькі Крейга запустили збирання грошей на краудфандинговій платформі GoFundMe. Вони сподівалися зібрати 4,5 тис. фунтів стерлінгів на оплату всіх витрат. Нині їм пожертвували майже 11 тис. фунтів стерлінгів.

Крейг Макінтош родом із міста Тетфорд у графстві Норфолк. До 24 лютого він працював ландшафтним дизайнером, проте після повномасштабного вторгнення РФ вирішив їхати добровольцем на фронт. Вперше він приїхав до України 24 березня, проте у квітні повернувся до Великобританії. У серпні він знову подався на поле бою.

Як повідомляється, його загін потрапив у засідку під Харковом, де він і загинув.

"Він завжди мріяв служити в збройних силах, і, спостерігаючи за конфліктом, що розгортається, і бачачи руйнування, вирішив, що хоче піти допомагати людям", — розповіла його сестра.

На батьківщині у Макінтоша залишилися дружина та четверо дітей.

Нагадаємо, на початку червня у "ДНР" винесли смертний вирок іноземцям, які воювали за Україну. Бойовики "засудили" до страти громадян Великобританії Шона Піннера, Ейдена Асліна та марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у лавах ЗСУ.

Наприкінці червня британець Ейден Аслін повідомив своїх рідних, що його повинні скоро стратити. Британський військовополонений зателефонував своїм родичам і попрощався з ними, повідомивши про те, що ніхто не намагався домовитись про його звільнення.