На війні проти Росії загинув 23-річний доброволець із Ірландії

Рорі Мейсон воював проти агресора у складі українського Міжнародного легіону неподалік російського кордону. Боєць загинув під час контрнаступу на Харківському напрямку.

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23-річний ірландський доброволець Рорі Мейсон, який воював у складі Міжнародного легіону України, загинув під час повномасштабної війни неподалік російського кордону. Про це у середу, 5 жовтня, повідомляє видання Sky News.

За даними ЗМІ, Міністерство закордонних справ Ірландії повідомило сім'ю Мейсонів про загибель їхнього сина. Батько добровольця описав бійця як "молодого, енергійного та цілеспрямованого хлопця".

"Хоча ми глибоко засмучені його смертю, ми надзвичайно пишаємося його мужністю, рішучістю та його самовідданістю, якими він заручився на підтримку України… Він завжди мав глибоке відчуття, що добре, а що погано, і він не міг ігнорувати несправедливість", — згадує батько загиблого.

Зі свого боку, пресслужба Міжнародного легіону України заявила, що підрозділ, у складі якого був Мейсон, потрапив під обстріл під час виконання бойових завдань під час контрнаступу на Харківському напрямку. Там додали, що пам'ять про Рорі Мейсона житиме в його частині, легіоні та Збройних силах України.

Нагадаємо, 27 лютого про створення Міжнародного легіону оголосив президент України Володимир Зеленський. Через кілька тижнів після початку повномасштабної війни Фокус докладно розбирався, хто воює на боці України у складі Міжнародного легіону.

Також ми писали про те, як 24 серпня у боях під Харковом загинув 48-річний британський парамедик-добровольець із Іноземного легіону України Крейг Макінтош.