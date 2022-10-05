На фонті загинув "особистий ворог Мотороли" військовий В'ячеслав Зайцев (фото)

Українець на фронті з 2014 року. Він брав участь у обороні Донецького аеропорту та був двічі поранений.

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Історик та депутат Запорізької міської ради В'ячеслав Зайцев загинув на Донецькому напрямку фронту у середу, 5 жовтня. Про це повідомив секретар Запорізької міськради та виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами Куртєва, загиблий В'ячеслав Зайцев з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну вступив до лав Збройних Сил України, щоб захищати свою країну.

"Загинув, обстоюючи цілісність нашої держави на Донецькому напрямі", — написав секретар Запорізької міськради.

Куртєв також зазначив, що Зайцев був справжнім українцем, патріотом та героєм.

Що відомо про загиблого В'ячеслава Зайцева

2014 року Зайцев пішов у військкомат і записався до лав добровольців, які відбивали російську агресію на Донбасі. Мав досвід військової служби у бойовій десантній частині у Болграді.

Почав виконувати бойові завдання у складі 79-ї аеромобільної бригади. Спочатку Зайцев та інші військові бригади дислокувалися на адмінкордоні з анексованим Кримом (район Чонгара). У травні 2014 року Зайцева направили до Донецької області.

Там, будучи гранатометником, він разом з іншими бійцями утримував ДАП. Навіть отримавши поранення, Зайцев відмовився від евакуації та продовжив відбивати атаки російських військових у районі Донецького аеропорту.

Один із ватажків донецьких бойовиків і російський найманець Арсен Павлов на прізвисько "Моторола" в радіоперехопленні назвав Зайцева своїм особистим ворогом.

У грудні 2014 року Зайцева було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Останнім часом Зайцев завідував науковою бібліотекою у Національному заповіднику "Хортиця", а також очолював його інформаційно-видавничий відділ.

Був у шлюбі з Оксаною Медко.

[ + – ] В'ячеслав Зайцев у цивільному житті професійно займався історією як наукою Фото: Facebook

До речі, ще сьогодні вранці Зайцев виходив на зв'язок та опублікував на своїй сторінці у фейсбуці останній пост.

У ньому військовий передавав українцям привіт із донецьких степів та просив допомогти з ремонтом двигуна для автомобіля Folksvagen T3.

[ + – ] Вранці, 5 жовтня, український військовий ще виходив на зв'язок, а вже в другій половині дня стало відомо про його загибель Фото: Facebook

Нагадаємо, у російсько-українській війні загинув 23-річний доброволець з Ірландії. Рорі Мейсон воював проти агресора у складі українського Міжнародного легіону неподалік російського кордону. Боєць загинув під час контрнаступу на Харківському напрямку.

Фокус також писав про те, що у бою над Чорним морем загинув льотчик Михайло Матюшенко. Військовий зміг провести вночі бій на тренувальному літаку Л-39 проти російської пари Су-30.