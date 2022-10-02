Керував "Привидами Києва": у бою над Чорним морем загинув льотчик Михайло Матюшенко

Полковник віддавав накази так, що всі "Привиди" поверталися живими після бойових виходів. Військовий зміг провести вночі бій на тренувальному літаку Л-39 проти російської пари Су-30.

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Полковник Збройних Сил України (ЗСУ) Михайло Матюшенко загинув під час виконання бойового завдання у повітряному бою в небі над Чорним морем. Про це повідомив у Facebook мер Бучі Анатолій Федорук.

Військовий жив у Бучі, керував багатьма типами військових та цивільних літаків. Матюшенко служив у різних військових частинах, до війни працював керівником однієї з українських авіакомпаній.

"Був успішною людиною, ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку. Свій безцінний досвід роботи Михайло Матюшенко — позивний "Дід" — передавав молодшому поколінню", — проінформував Федорук.

За даними мера, Михайло Матюшенко очолював бригаду льотчиків "Привид Києва".

"З приходом полковника Матюшенка до керівництва 40-а бригада тактичної авіації не зазнала втрат у повітрі. Отже, всі пілоти з "Київських привидів" поверталися живими", — зауважив Федорук.

Одного разу вночі льотчик вів повітряну битву на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. У результаті вороги відступили, згадують побратими один із бойових епізодів.

Матюшенко згодом вирішив посилити південний та східний фронти.

"Коли "Дід" дізнався про безповоротні втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, рішення було прийнято. Так розпочалася нова операція", — зазначив мер.

Для 61-річного Михайла Матюшенка це була остання місія. Він не повернувся з чергового вильоту і військового льотчика довго шукали.

Герой 2 жовтня вирушає в останню дорогу додому, до Бучі. Церемонія прощання з льотчиком пройде в понеділок, 3 жовтня, о 14:00 на Алеї Героїв (цвинтар по вулиці Депутатській, 1).

Жителі Бучі висловили щирі співчуття родині загиблого та особисто дружині Ларисі Матюшенко, депутатці Бучанської міської ради.

Нагадаємо, що в серпні ЗСУ ліквідували заступника голови 344-го центру бойового застосування та перенавчання льотного складу авіації РФ Василя Клещенка. А 26 липня стало відомо про вбивство 2 найкращих російських пілотів ракетою HIMARS.

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