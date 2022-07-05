Український бренд зробив куртки з парашута збитого російського льотчика

Так вони запустили програму upcycling, тобто повторне використання речей.

В Україні запущен новий upcycling-бренд REwind, який стартував із лімітованої колекції Demilitarization ("Демілітаризація"), яка включає колекцію курток-вітровок, зроблених із парашута збитого в Україні російського льотчика СУ-24. Про це розповів директор бренду Олег Волосовський.

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Колекція, за його словами, фіксуватиме події війни, яка зараз відбувається в Україні.

[ + – ] Куртка з парашута Фото: Соцсети [ + – ] Куртка з парашута Фото: Соцсети

А куртки є унікальними арт-об'єктами, створеними згідно з філософією upcycling із парашута збитого ворожого льотчика. Кожна вітровка супроводжується унікальним номером.

Нагадаємо, політика upcycling — це повторне використання речей із наданням їм нової функціональності.

Втім, ідея створювати одяг із парашутів не нова. Під час Другої світової парашути часто використовувалися повторно. Вони шилися з шовку та нейлону, а за дефіциту воєнного часу якісну тканину було дуже нелегко дістати.

Так що запасливі військові часто зберігали свої власні парашути або купували їх у колег, іноді й брали як трофей. Виходити заміж у сукні з військового парашута стало новою традицією військового часу та пошани нареченому, який повернувся з фронту.

Так, у Смітсонівському інституті зберігається весільна сукня американки Рут Генсінгер, зшита з парашута її нареченого Клода. У 1944 році американський пілот Клод Генсінгер був підбитий японською ППО, він катапультувався та врятувався, провів ніч, загорнувшись у парашут, а вранці повернувся до своїх. Парашют, який урятував йому життя, він зберіг, і після повернення додому вручив Рут як подарунок.

[ + – ] Рут і Клод Генсінгер на своєму весіллі Фото: Соцсети

Унікальна сукня зберігалася в їхній сім'ї десятиліттями, допоки Рут не передала її в музей.