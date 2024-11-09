Весілля в хмарах: пара обмінялася клятвами у вільному падінні (відео)

Роберта Манчіно, відома своєю сміливістю і любов'ю до екстремальних видів спорту, завжди мріяла провести весілля особливим чином. У цьому їй допоміг її обранець Мануель Бассо, який займається стрибками з парашутом.

Італійська модель Роберта Манчіно і парашутист Мануель Бассо стали справжньою сенсацією після свого весілля в небі, яке викликало захват не тільки у друзів і сім'ї, а й у мільйонів користувачів мережі. Відео опублікував чоловік у своєму Instagram.

Відома своєю сміливістю і любов'ю до екстремальних видів спорту, Манчіно завжди мріяла провести весілля особливим чином, і в цьому рішенні її підтримав Мануель — професійний бейсджампер і парашутист. У тандемі пара обрала стрибок з висоти кількох тисяч метрів, щоб обмінятися обітницями, надавши моменту не лише видовищності, а й значного елементу довіри та пригод.

На записі з урочистості, яку Бассо виклав в Instagram, видно, як пара готується до стрибка. Роберта з хвилюванням поправляє поділ сукні, а Мануель з посмішкою перевіряє спорядження. Вони позують для фінальних фотографій перед зльотом, виглядаючи абсолютно спокійними і щасливими.

На висоті тисячі метрів їх супроводжувала команда з кількох операторів, щоб зафільмувати все з різних ракурсів: момент відриву від літака, їхнє вільне падіння обійнявшись, обмін клятвами й, звісно, довгоочікуваний поцілунок. Роберта і Мануель доповнили зворушливу церемонію акробатичними елементами, демонструючи в небі ідеальну злагодженість.

Пара обрала стрибок з висоти кількох тисяч метрів, щоб обмінятися клятвами Фото: Jam Press

Після приземлення, пара не стримала емоцій — вони сміються й обіймаються, підбігаючи один до одного і радіючи тому, що змогли втілити свою мрію. Відео їхнього весілля в небі вже отримало не тільки сотні захоплених відгуків, а й тисячі репостів.

Багато користувачів залишали жартівливі та зворушливі відгуки в коментарях.

"Закохуємося в буквальному сенсі слова", "Любов витає в повітрі, буквально", "Це найблискучіша ідея", "Пара, яка стрибнула з парашутом разом, залишиться назавжди", "Якби цей букет квітів був моїм, від нього б нічого не залишилося", "Так мило", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.