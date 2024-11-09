Свадьба в облаках: пара обменялась клятвами в свободном падении (видео)

Роберта Манчино, известная своей смелостью и любовью к экстремальным видам спорта, всегда мечтала провести свадьбу особенным образом. В этом ей помог ее избранник Мануэль Бассо, который занимается прыжками с парашютом.

Итальянская модель Роберта Манчино и парашютист Мануэль Бассо стали настоящей сенсацией после своей свадьбы в небе, которая вызвала восторг не только у друзей и семьи, но и у миллионов пользователей сети. Видео опубликовал мужчина в своем Instagram.

Известная своей смелостью и любовью к экстремальным видам спорта, Манчино всегда мечтала провести свадьбу особенным образом, и в этом решении ее поддержал Мануэль — профессиональный бейсджампер и парашютист. В тандеме пара выбрала прыжок с высоты нескольких тысяч метров, чтобы обменяться клятвами, придав моменту не только зрелищность, но и значительный элемент доверия и приключений.

На записи с торжества, которую Бассо выложил в Instagram, видно, как пара готовится к прыжку. Роберта с волнением поправляет подол платья, а Мануэль с улыбкой проверяет снаряжение. Они позируют для финальных фотографий перед взлетом, выглядя абсолютно спокойными и счастливыми.

На высоте тысячи метров их сопровождала команда из нескольких операторов, чтобы заснять все с различных ракурсов: момент отрыва от самолета, их свободное падение в обнимку, обмен клятвами и, конечно, долгожданный поцелуй. Роберта и Мануэль дополнили трогательную церемонию акробатическими элементами, демонстрируя в небе идеальную слаженность.

Пара выбрала прыжок с высоты нескольких тысяч метров, чтобы обменяться клятвами Фото: Jam Press

После приземления, пара не сдержала эмоций — они смеются и обнимаются, подбегая друг к другу и радуясь тому, что смогли воплотить свою мечту. Видео их свадьбы в небе уже получило не только сотни восторженных отзывов, но и тысячи репостов, вдохновив других на идеи по-настоящему запоминающегося торжества. Многие пользователи оставляли шутливые и трогательные отклики в комментариях.

"Влюбляемся в буквальном смысле слова", "Любовь витает в воздухе, буквально", "Это самая блестящая идея", "Пара, которая прыгнула с парашютом вместе, останется навсегда", "Если бы этот букет цветов был моим, от него бы ничего не осталось", "Так мило", — писали они.

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Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.