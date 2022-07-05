Украинский бренд сделал куртки из парашюта сбитого российского летчика

Таким образом они запустили программу upcycling, то есть повторного использования вещей

В Украине был запущен новый upcycling-бренда REwind, который стартовал с лимитированной коллекции Demilitarization (Демилитаризация), которая включает в себя коллекцию курток-ветровок, сделанных из парашюта сбитого в Украине российского летчика СУ-24. Об этом рассказал директор бренда Олег Волосовский.

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Коллекция, по его словам, будет фиксировать события войны, которая сейчас происходит в Украине.

[ + – ] Куртка из парашюта Фото: Соцсети [ + – ] Куртка из парашюта Фото: Соцсети

А куртки являются уникальными арт-объектами, созданными согласно философии upcycling из парашюта сбитого вражеского летчика. Каждая ветровка сопровождается номером, который не повторяется.

Напомним, политика Upcycling – это повторное использование вещей с приданием им новой функциональности.

Впрочем, идея создавать одежду из парашютов не нова. Во время Второй мировой парашюты часто использовались повторно. Они шились из шелка и нейлона, а при дефиците военного времени качественную ткань было очень нелегко достать.

Так что запасливые военные часто сохраняли свои собственные парашюты, или покупали их у коллег, иногда и брали в качестве трофея. Выходить замуж в платье из военного парашюта стало новой традицией военного времени и данью уважения жениху, который вернулся с фронта.

Так, в Смитсоновском институте хранится подвенечное платье американки Рут Хенсингер, сшитое из парашюта ее жениха Клода. В 1944 году американский пилот Клод Хенсингер был подбит японскими ПВО, он катапультировался и спасся, провел ночь, завернувшись в парашют, а наутро вернулся к своим. Парашют, спасший ему жизнь, он сохранил, и, после возвращения домой, вручил Рут в качестве подарка.

[ + – ] Рут и Клод Хенсингер на своей свадьбе Фото: Соцсети

Уникальное платье хранилось в их семье десятилетиями, пока Рут не передала его в музей.