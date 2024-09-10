Польські десантники під час навчань залетіли в село і заплуталися в проводах (відео)
Випадок стався в Малопольському воєводстві, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова стрибали з парашутами. Бійці мали приземлитися в Блендувській пустелі.
В Польщі стався курйозний випадок з десантниками, які опрацьовували навички стрибків з парашутами. Вони залетіли в село і повисли на електроопорах. Про це пише видання Оlkusz.naszemiasto.
Випадок стався в Малопольському воєводстві, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова Армії Крайової стрибали з парашутами. Бійці мали приземлитися в Блендувській пустелі, але вітром їх занесло за пару кілометрів — до сусіднього села Чехло.
Один з десантників залетів на дах приватного будинку і понівечив покрівлю. Інший — влетів в електроопору, заплутався парашутом у проводах і повис.
У підрозділі проінформували, що десантники "приземлилися у неправильному місці" і пояснили інцидент погодними умовами.
На відео, які зафільмували жителі Чехла, видно невдалі стрибки польських десантників.
"Хоч би на лінію електроопори. Ну це капець", — прокоментували місцеві стрибки польський десантників.
Після інциденту в Чехло викликали пожежників і швидку допомогу. Рятувальники допомогли зняти навіси парашута.
На щастя, ні з ким із бійців нічого серйозного не сталося. В одного було поранення коліна.
Комісія з розслідування авіаційних подій вже почала розслідування інциденту.
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