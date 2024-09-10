Польські десантники під час навчань залетіли в село і заплуталися в проводах (відео)

Випадок стався в Малопольському воєводстві, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова стрибали з парашутами. Бійці мали приземлитися в Блендувській пустелі.

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В Польщі стався курйозний випадок з десантниками, які опрацьовували навички стрибків з парашутами. Вони залетіли в село і повисли на електроопорах. Про це пише видання Оlkusz.naszemiasto.

Випадок стався в Малопольському воєводстві, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова Армії Крайової стрибали з парашутами. Бійці мали приземлитися в Блендувській пустелі, але вітром їх занесло за пару кілометрів — до сусіднього села Чехло.

Один з десантників залетів на дах приватного будинку і понівечив покрівлю. Інший — влетів в електроопору, заплутався парашутом у проводах і повис.

У підрозділі проінформували, що десантники "приземлилися у неправильному місці" і пояснили інцидент погодними умовами.

На відео, які зафільмували жителі Чехла, видно невдалі стрибки польських десантників.

"Хоч би на лінію електроопори. Ну це капець", — прокоментували місцеві стрибки польський десантників.

Після інциденту в Чехло викликали пожежників і швидку допомогу. Рятувальники допомогли зняти навіси парашута.

На щастя, ні з ким із бійців нічого серйозного не сталося. В одного було поранення коліна.

Комісія з розслідування авіаційних подій вже почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, що у Польщі військові завершили пошук російського "шахеда", який 26 серпня пролетів над частиною Люблінського воєводства і зник. Дрон РФ шукали 10 днів, але так і не знайшли.

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