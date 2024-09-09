Сиротами стали троє дітей: в Польщі за трагічних обставин померла 25-річна вагітна українка

Пацієнтку у критичному стані транспортували до реанімації університетської лікарні в Кракові. Польський омбудсмен вимагає пояснення методів лікування українки.

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В Польщі в Кракові померла 25-річна вагітна українка. Жінку привезли в непритомному стані з кровотечею з Нового Таргу і врятувати її не вдалося. Про це пише польське видання wiadomosci.wp.pl.

Подія сталася ще в середині серпня, але про неї стало відомо тільки зараз.

Так, до місцевої лікарні привезли вагітну жінку у важкому стані. Вона була непритомною. Дослідження виявили, що у жінки сталася внутрішня кровотеча через розрив матки. Дитина в утробі була мертвою.

Пацієнтку у критичному стані транспортували до реанімації університетської лікарні в Кракові, де вона померла. В українки залишилося троє дітей. Причиною смерті назвали сепсис.

Видання пише, що українка раніше зверталася до медиків до відділення невідкладної допомоги в місті Новий Тарг, але на стаціонарному лікуванні не перебувала.

Керівництво лікарні відмовилося озвучувати ЗМІ подробиці смерті українки, посилаючись на лікарську таємницю. Польський омбудсмен вимагає від лікарні пояснення методів лікування українки. Правоохоронці не відкривали провадження за фактом смерті багатодітної молодої жінки.

Нагадаємо, що у Польщі трагічно загинула молода художниця з України. Водій вантажівки збив українку на пішохідному переході. Тест на алкоголь показав, що в момент ДТП він був тверезий.