Сиротами стали трое детей: в Польше при трагических обстоятельствах умерла 25-летняя беременная украинка

Пациентку в критическом состоянии транспортировали в реанимацию университетской больницы в Кракове. Польский омбудсмен требует объяснения методов лечения украинки.

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В Польше в Кракове умерла 25-летняя беременная украинка. Женщину привезли в бессознательном состоянии с кровотечением из Нового Тарга и спасти ее не удалось. Об этом пишет польское издание wiadomosci.wp.pl.

Происшествие произошло еще в середине августа, но о нем стало известно только сейчас.

Так, в местную больницу привезли беременную женщину в тяжелом состоянии. Она была без сознания. Исследования показали, что у женщины произошло внутреннее кровотечение из-за разрыва матки. Ребенок в утробе был мертвым.

Пациентку в критическом состоянии транспортировали в реанимацию университетской больницы в Кракове, где она умерла. У украинки осталось трое детей. Причиной смерти назвали сепсис.

Издание пишет, что украинка ранее обращалась к медикам в отделение неотложной помощи в городе Новый Тарг, но на стационарном лечении не находилась.

Руководство больницы отказалось озвучивать СМИ подробности смерти украинки, ссылаясь на врачебную тайну. Польский омбудсмен требует от больницы объяснения методов лечения украинки. Правоохранители не открывали производство по факту смерти многодетной молодой женщины.

Напомним, что в Польше трагически погибла молодая художница из Украины. Водитель грузовика сбил украинку на пешеходном переходе. Тест на алкоголь показал, что в момент ДТП он был трезв.