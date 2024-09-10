Польские десантники во время учений залетели в село и запутались в проводах (видео)

Случай произошел в Малопольском воеводстве, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова прыгали с парашютами. Бойцы должны были приземлиться в Блендувской пустыне.

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В Польше произошел курьезный случай с десантниками, которые отрабатывали навыки прыжков с парашютами. Они залетели в деревню и повисли на электроопорах. Об этом пишет издание Оlkusz.naszemiasto.

Случай произошел в Малопольском воеводстве, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова Армии Крайовой прыгали с парашютами. Бойцы должны были приземлиться в Блендувской пустыне, но ветром их занесло за пару километров — в соседнее село Чехло.

Один из десантников залетел на крышу частного дома и изуродовал кровлю. Другой — влетел в электроопору, запутался парашютом в проводах и повис.

В подразделении проинформировали, что десантники "приземлились в неправильном месте" и объяснили инцидент погодными условиями.

На видео, которые сняли жители Чехла, видно неудачные прыжки польских десантников.

"Хоть бы на линию электроопоры. Ну это капец", — прокомментировали местные прыжки польский десантников.

После инцидента в Чехло вызвали пожарных и скорую помощь. Спасатели помогли снять навесы парашюта.

К счастью, ни с кем из бойцов ничего серьезного не произошло. У одного было ранение колена.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий уже начала расследование инцидента.

Напомним, что в Польше военные завершили поиск российского "шахеда", который 26 августа пролетел над частью Люблинского воеводства и исчез. Дрон РФ искали 10 дней, но так и не нашли.

Ранее сообщалось, что в Польше умерла 25-летняя беременная украинка. Женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии. Без мамы остались трое ее детей.